مبادرة تكرّم نساء موظفات في عاصمة الفوسفات

صالح الخزاعي من خريبكة

احتفت المصالح الخارجية الإقليمية بخريبكة، باليوم العالمي للمرأة، من خلال تكريم مجموعة من النساء العاملات بقطاعات مختلفة، اعترافا بمجهوداتهن وما يقدّمنه في وظائفهن ومسيرتهن المهنية، في حفل أشرفت على تنظيمه المكتبة الوسائطية لمدينة خريبكة، بتنسيق وتعاون مع المصالح الخارجية والمجتمع المدني.

وحظيت بالتكريم كل من أمال آيت افطيم، وهي تقنية مكلفة بمصلحة مراقبة النقل والسير على الطرقات، وفاطمة زيدان، ملازم أول، ولمياء راضي، رقيب أول في الوقاية المدنية، ووفاء الفادي، مقدم شرطة رئيس تعمل بالأمن الوطني بخريبكة، ومريم عوني، رقيب بالدرك الملكي، وكلثوم زكري، مهندسة دولة ونائبة رئيس المصلحة الإقليمية للمسح العقاري.

كما عرف الحفل، الذي حضره عامل إقليم خريبكة رفقة عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تكريم ست نساء يعملن بقطاع التربية الوطنية على مستوى إقليم خريبكة، وهن ليلى حمدي، مديرة مؤسسة تعليمية، وخديجة احبابو، إطار بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، والأستاذات حليمة وازيدي وجمعة ادربني وإلهام حدادي وأمينة غالي. وتمّ بالمناسبة أيضا تكريم سكينة عمري، باعتبارها أول سائقة حافلة بإقليم خريبكة، وهي تعمل بشركة "ألزا" للنقل الحضري.

وتخلّلت الحفل مجموعة من الفقرات، ضمنها قراءة شعرية، ووصلات موسيقية وغنائية. وقد تم تقديم ملحمة "أميرات ونساء وطني" من طرف المديرة الإقليمية لوزارة الثقافة بخريبكة، عرضت من خلالها مجهودات صاحبات السمو الملكي الأميرات ودورهن في تقدم ورقي المرأة المغربية، وكذا تجارب بعض النساء المغربيات المتميزات.

كما تم بالمناسبة تنظيم معارض تشكيلية نسائية ببهو المكتبة الوسائطية، التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، إضافة إلى تنظيم معارض بالفضاء الخارجي للمكتبة، عُرضت فيها مجموعة من الإبداعات والمنتوجات النسائية، فيما عملت مديرية الشباب والرياضة على تنظيم عرض للأزياء.