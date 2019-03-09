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كُتّاب وآراء
الوالي الطرشوني: المرأة تجوّد الخدمات الأمنيّة
ترأس الصديق الطرشوني والي ولاية أمن مكناس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حفل استقبال بمقر الولاية نظم على شرف عدد من موظفات الأمن الوطني بمدينة مكناس، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية تمثل مختلف المصالح الخارجية بالعاصمة الإسماعيلية.
وبهذه المناسبة، قدم والي أمن مكناس، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، التهنئة للمرأة الشرطية بمختلف رتبها وأسلاكها، مشيدا في كلمته بعطاءاتها وانخراطها بكل تفان في القيام بواجبها المهني، وتجويد الخدمات الأمنية، متمنيا لها النجاح في مسيرتها خدمة للوطن والمواطن.
وتميز هذا الحفل بإلقاء كلمة من طرف عميدة الشرطة ورئيسة خلية استقبال النساء المعنفات، التي شكرت الإدارة العامة للأمن الوطني على التفاتتها المتمثلة في تكريم النساء الشرطيات في اليوم العالمي للمرأة. كما أثنت على زملائها الذكور على الدعم والمساندة والتشجيع الذي تتلقاه منهم المرأة الشرطية أثناء مزاولتها عملها بمختلف الوحدات الأمنية.
وفي تصريح لهسبريس قال العميد محمد شعشوع، عن خلية التواصل بولاية أمن مكناس، إن هذا الاحتفاء كان في مستوى المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة الشرطية، مشيرا إلى أن رئيسة خلية استقبال النساء المعنفات أكدت، نيابة عن زميلاتها، أن المرأة الشرطية معبأة لخدمة قضايا الوطن والمواطنين.
يشار إلى أن تنظيم هذا الحفل تخلله إلقاء قصيدة من طرف مفتش شرطة ممتاز بالدائرة الثالثة حول الأم، توقف فيها على ما للأم من مكانة وتقدير في ثقافة الشعب المغربي.
واختتم الاحتفاء بالنساء الشرطيات بمدينة مكناس بتنظيم حفل شاي على شرف الشرطيات الحاضرات، تخلله توزيع الورود عليهن عربونا على تقدير رجال الشرطة لهن.