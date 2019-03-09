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الرئيسية | جهات | حفل يحتفي بمشتغلات في تموين الحفلات بخريبكة

حفل يحتفي بمشتغلات في تموين الحفلات بخريبكة

حفل يحتفي بمشتغلات في تموين الحفلات بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 09 مارس 2019 - 21:05

نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع جمعية مموني الحفلات بإقليم خريبكة، والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار بخريبكة، وجمعية "لنتواصل"، حفلا لفائدة النساء العاملات بقطاع تموين الحفلات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وافتُتح الحفل، الذي نظم بالقاعة الكبرى للمركب الثقافي بمدينة خريبكة، بكلمة ألقتها حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، هنّأت فيها "نساء العالم بعيدهن العالمي"، معتبرة الحفل "مناسبة للوقوف على أبرز المنجزات التي تحققت للمرأة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".

وقالت غزيل إن "منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وباقي الشركاء، اختاروا أن يكتسي اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة ثوب المرأة العاملة في قطاع تموين الحفلات وتنظيم التظاهرات، من خلال تكريم المرأة الممونة، والمرأة النادلة، والمرأة الطباخة، والمرأة "النكافة" التي تسهر على تزيين العرائس".

من جانبه، قال حميد العرشي، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم خريبكة، إن "هذا العيد العالمي فرصة لتقديم كل عبارات الشكر والتقدير للتضحيات التي تقدمها المرأة إلى الوطن عامة والرجال خاصة"، مضيفا أن "وراء كل رجل عظيم امرأة مناضلة، سواء كانت ربة بيت أو طبيبة أو مهندسة أو تاجرة...، لأن مكانة المرأة ستظل سامية نظرا إلى تضحياتها الجسيمة".

وعرف الحفل تقديم وصلات موسيقية شعبية، وأخرى تراثية من فن عبيدات الرما، وعروض لمجموعة "العونيات" النسائية. كما تمّ تكريم مجموعة من النساء المشتغلات في مجال تموين الحفلات وتنظيم التظاهرات بخريبكة، من خلال تسليمهن جوائز وشواهد تقديرية، قبل أن يتم توزيع الورود على الحاضرات كعربون محبة ووفاء للمرأة في عيدها العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عبدالصمد السبت 09 مارس 2019 - 21:16
حزب التجمع حزب الكفاءات الشبابية و طاقات بلا حدود
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2 - صمااادو السبت 09 مارس 2019 - 21:16
دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار متواصلة، واصلوا المسار أنتم في طريق الرقي
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3 - ليوووو السبت 09 مارس 2019 - 21:17
حزب التجمع الوطني للأحرار يحط الرحال بكل ربوع المملكة تأكيدا على جديته وعلى صحة مساره
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4 - بشرى السبت 09 مارس 2019 - 21:19
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
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5 - سامية السبت 09 مارس 2019 - 21:19
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
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6 - رشيييدو السبت 09 مارس 2019 - 21:19
في ظل دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار، تبقى باقي الأحزاب في سبات عميق...
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7 - خريبكة السبت 09 مارس 2019 - 21:20
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي.
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8 - مروان السبت 09 مارس 2019 - 21:20
حزب التجمع يضع دائما المرأة في صلب اهتماماته لان المرأة نصف المجتمع والنصف الاخر يتربى في احضانها، بالتوفيق للمرأة التجمعية
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9 - نوووور السبت 09 مارس 2019 - 21:20
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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10 - نعيمة السبت 09 مارس 2019 - 21:21
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
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11 - نويسري السبت 09 مارس 2019 - 21:21
التجمع الوطني للاحرار حزب حزب تاريخي له مكانة قوية في المشهد السياسي أسس لكي يتبنى قضايا الشعب المهمة.
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12 - يسااار السبت 09 مارس 2019 - 21:21
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
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13 - عماد السبت 09 مارس 2019 - 21:21
اللي بغا يخدم راه باين و اللي مقابل الشعارات فالتلفزة راه الهذف ديالو واضح و ماغاديش ينجح غير اللي نيتو مزيانة. و حزب الحمامة حزب واقعي وقريب للمواطن المغربي وبعيد عن لغة الخشب اللي نهجاتها بعض الاحزاب وكانت غادي تزعزع استقرار البلاد.
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14 - حكيري السبت 09 مارس 2019 - 21:21
التجمع الوطني للاحرار هو البديل ، لن تنال منه الشائعات والاتهامات الفارغة لأن كفاءاته وأطره دائما يثبتون بأن مصلحة البلد رهينة بتقلدهم لزمام الامور
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15 - لميااء السبت 09 مارس 2019 - 21:22
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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16 - عماد السبت 09 مارس 2019 - 21:22
أغراس أغراس، واصلو أيها الأحرار أنتم في القمة
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17 - عماد نولي السبت 09 مارس 2019 - 21:22
الاحرار يسيرون في خط صحيح نحو التألق، والحزب اليوم يعد أحسن هيئة سياسية منظمة في المغرب
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18 - سليم السبت 09 مارس 2019 - 21:23
الفقر والهشاشة هم أعداء حزب التجمع الوطني للأحرار لذلك نحن سند لهم وندعم مسارهم حبا في بلدنا ومساهمة منا في الرقي به.
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19 - رولي السبت 09 مارس 2019 - 21:23
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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20 - معجب السبت 09 مارس 2019 - 21:24
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل .
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21 - طنجاوي السبت 09 مارس 2019 - 21:24
اعتقد أن مستقبل المغاربة سيكون زاهرا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقترحات التي جاءت في مسار الثقة تعد جواب شافي وحل ناجع للمعضلات الإجتماعية
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22 - hanane hanane السبت 09 مارس 2019 - 21:35
حزب التجمع بكافة شرائحه وهياكله يعمل جاهدا لانجاح مسار الحزب مسار الثقة
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23 - sofia السبت 09 مارس 2019 - 21:36
دينامية قوية تدشنها الهيئات الموازية لحزب التجمع.
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24 - farid baraka السبت 09 مارس 2019 - 21:37
تحية للمرأة التجمعية . بالتوفيق
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25 - amal lmir السبت 09 مارس 2019 - 21:38
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل على انصاف المرأة المغربية التي تعتبر نصف المجتمع وأساسه
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26 - azad meryam السبت 09 مارس 2019 - 21:38
حزب التجمع يضع دائما المرأة في صلب اهتماماته لان المرأة نصف المجتمع والنصف الاخر يتربى في احضانها، بالتوفيق للمرأة التجمعية
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27 - hassan jawadi السبت 09 مارس 2019 - 21:39
المرأة التجمعية هي سمات المرأة المكافحة بالتوفيق
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