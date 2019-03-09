حفل يحتفي بمشتغلات في تموين الحفلات بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع جمعية مموني الحفلات بإقليم خريبكة، والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار بخريبكة، وجمعية "لنتواصل"، حفلا لفائدة النساء العاملات بقطاع تموين الحفلات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وافتُتح الحفل، الذي نظم بالقاعة الكبرى للمركب الثقافي بمدينة خريبكة، بكلمة ألقتها حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، هنّأت فيها "نساء العالم بعيدهن العالمي"، معتبرة الحفل "مناسبة للوقوف على أبرز المنجزات التي تحققت للمرأة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".

وقالت غزيل إن "منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وباقي الشركاء، اختاروا أن يكتسي اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة ثوب المرأة العاملة في قطاع تموين الحفلات وتنظيم التظاهرات، من خلال تكريم المرأة الممونة، والمرأة النادلة، والمرأة الطباخة، والمرأة "النكافة" التي تسهر على تزيين العرائس".

من جانبه، قال حميد العرشي، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم خريبكة، إن "هذا العيد العالمي فرصة لتقديم كل عبارات الشكر والتقدير للتضحيات التي تقدمها المرأة إلى الوطن عامة والرجال خاصة"، مضيفا أن "وراء كل رجل عظيم امرأة مناضلة، سواء كانت ربة بيت أو طبيبة أو مهندسة أو تاجرة...، لأن مكانة المرأة ستظل سامية نظرا إلى تضحياتها الجسيمة".

وعرف الحفل تقديم وصلات موسيقية شعبية، وأخرى تراثية من فن عبيدات الرما، وعروض لمجموعة "العونيات" النسائية. كما تمّ تكريم مجموعة من النساء المشتغلات في مجال تموين الحفلات وتنظيم التظاهرات بخريبكة، من خلال تسليمهن جوائز وشواهد تقديرية، قبل أن يتم توزيع الورود على الحاضرات كعربون محبة ووفاء للمرأة في عيدها العالمي.