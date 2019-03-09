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كُتّاب وآراء
منظمة صحراوية تحتفي بنزيلات السجن في خريبكة
نظمت المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، من خلال فرعها الإقليمي بخريبكة، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استهدف نزيلات السجن المحلي لمدينة خريبكة.
وعرف الحفل، الذي تم بتنسيق مع إدارة المؤسسة السجنية، تقديم وصلات فنية، وتوزيع هدايا رمزية على نزيلات جناح النساء بالسجن المحلي، وتتويج نزيلة فائزة في مسابقة للطبخ، مع تنظيم حفل شاي على شرف المحتفى بهنّ على إيقاعات موسيقى شعبية.
وعن سياق الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بسجن خريبكة، قال فريد إكيسن، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، إن "ثقافة البيضان الحسّانية تعترف بالدور الطلائعي للمرأة، وتعتبرها الدعامة الأساسية في بناء المجتمع، لذلك تُعطى لها القيمة الكبيرة في المجتمع، وتُمنح صلاحيات واسعة في البيت والعائلة".
من جانبه، تقدّم أحمد مومني، مدير السجن المحلي لخريبكة، في كلمته بالمناسبة، بـ"الشكر للمنظمين الذين بذلوا مجهودات للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مع نزيلات المؤسسة"، مؤكّدا في الوقت ذاته "استعداد إدارة السجن وباقي الموظفين للتعاون مع كل فعاليات المجتمع المدني خدمة للسجناء والسجينات".