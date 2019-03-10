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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية والمنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بجميع ربوع المملكة.
وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الصباح والليل فوق المرتفعات والهضاب العليا، وزوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى، ومعتدلة شمالية إلى شرقية بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و13 درجات بالمرتفعات، وما بين 3 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، واللوكوس، والغرب، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الغربية للأطلس والسفوح الجنوبية الغربية، وستكون في حدود 10 إلى 16 درجة بباقي المناطق، والسهول الأطلسية، والواجهة المتوسطية، وسوس، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات والهضاب العيا الشرقية، وما بين 19 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، ومنطقة طنجة بالواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطي، وولماس والسهول الداخلية، وسوس، والجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و35 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.