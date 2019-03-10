جمعية تحذر الحكومة من هدر الزمن المدرسي

أيوب صدور من تطوان

حمّلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع وزان مسؤولية هدر الزمن المدرسي لرئاسة الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم، مطالبة إياهما بإعادة النظر في السياسات التعليمية، بما يضمن حق المتمدرسين في تعليم عمومي جيد.

وعبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان عن قلقه مما يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مستنكرا ما وصفه بـ"القمع والحصار المسلط على نضالات هذه الفئة، التي تتعرض لمختلف أشكال الترهيب، من تضييق وقمع ومحاصرة لأشكالهم الاحتجاجية السلمية، وسط تعنت الدولة المغربية في الاستجابة لمطالبهم العادلة".

وأوضحت الجمعية الحقوقية، في بلاغ توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أن "نظام التعاقد المفروض في قطاع التعليم يكرس الهشاشة ويضرب الاستقرار الأسري والاجتماعي"، معلنة تضامنها المطلق مع هذه الفئة التعليمية، وداعية "الدولة المغربية إلى الاستجابة الفورية للمطالب، ضمانا لعمل قار يكفل كرامتهم".

واستحضر المصدر ذاته قيام القوات العمومية بفض اعتصام الأساتذة عبر استخدام القوة والعنف أمام الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، داعيا إلى "ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة".

وعبرت الجمعية الحقوقية ذاتها عن رفضها "لعقود الإذعان باعتبارها تكرس الهشاشة في مجال الشغل، وتضرب الحق في الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وتؤدي إلى تسليع وتبضيع التعليم العمومي".