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الرئيسية | جهات | جمعية تحتفي بفعاليات نسائية من إقليم شفشاون

جمعية تحتفي بفعاليات نسائية من إقليم شفشاون

جمعية تحتفي بفعاليات نسائية من إقليم شفشاون
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الأحد 10 مارس 2019 - 05:41

احتفالا باليوم العالمي للمرأة، نظمت جمعية النساء المقاولات بإقليم شفشاون بفندق بارادور، لقاءً تمحور حول "المرأة المقاولة الشفشاونية.. الإنجازات والآفاق"، بحضور عامل الإقليم ورئيس جماعة شفشاون ورئيس المجلس الإقليمي والعديد من الفعاليات من مختلف القطاعات.

وكان اللقاء فرصة لإبراز مكانة المرأة بإقليم شفشاون تاريخيا وآنيا، وتدخلاتها في شتى القطاعات، من خلال كلمات استحضرها عامل الإقليم ورئيس جماعة شفشاون ورئيس المجلس الإقليمي، وأكدت جميعها على الأدوار البارزة للنساء في دعم وتطوير النسيج المجتمعي، فضلا عن قدرتهنّ على تطوير آليات العمل والاجتهاد والابتكار والإبداع بكل نكران للذات.

بدورها أبرزت رئيسة جمعية النساء المقاولات، كلتا الشاوني، أن هذا اليوم يشكل محطة للوقوف على العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة بإقليم شفشاون، واستشراف التطلعات القادمة، مضيفة أن "المرأة الشفشاونية المقاولة تعدّ طاقة منتجة في شتى المجالات"، وأن "الإقليم يتوفر على كفاءات استثنائية في هذا الجانب أثبتت قدرتها على خوض غمار العمل المقاولاتي بنجاح وتميز، وبكفاءة وحسن تدبير".

كما شهد الاحتفال تنظيم ندوة حول الاقتصاد الاجتماعي، من تأطير عبد الله المتني، بالإضافة إلى توزيع هدايا وتذكارات على وجوه نسائية من المدينة والإقليم.

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