24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4213:4316:5919:3520:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الاحتجاجات في الجزائر .. حركة شبابية وسلمية بلا رموز قيادية (5.00)

  2. جزائريون يستبقون "العصيان المدني" ضد بوتفليقة بتخزين الطعام (5.00)

  3. مئات محتجي "السترات الصفراء" يجتاحون شوارع العاصمة الفرنسية (5.00)

  4. متاجر بريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ المنفردة (5.00)

  5. تكبير وزغاريد تحف عودة الطفلة زينب إلى أحضان أسرتها بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حفل يحتفي بفنانات أمازيغيات بمدينة خنيفرة

حفل يحتفي بفنانات أمازيغيات بمدينة خنيفرة

حفل يحتفي بفنانات أمازيغيات بمدينة خنيفرة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 مارس 2019 - 11:27

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت "جمعية أنازور نفزاز للفن والثقافة" بخنيفرة، بتنسيق مع حركة قادمون وقادرون-خنيفرة المستقبل، بالمركب الثقافي "أبو القاسم الزياني"، تحت شعار "تكريم المرأة الفنانة الأمازيغية"، نشاطا افتتح بندوة علمية شارك فيها المريزق المصطفى، رئيس حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، إلى جانب محمد ياسين، أستاذ باحث في علم الاجتماع، والمحامي الطيب صالح، والباحث الأمازيغي عبد المالك الحمزاوي، وذلك بتقديم من الجمعوية لطيفة معديني.

واستحضرت الندوة السياق العام للذكرى ومسارات نضالات المرأة المغربية والنساء الأمازيغيات وسكان الجبل، كما تناولت موضوع الأمازيغية في سياقه التاريخي والحضاري وما راكمه من قيم اجتماعية إنسانية وتجارب مضيئة في كل أنحاء المغرب وخارجه.

وانطلاقا من دور الفن والثقافة في تعزيز الهوية الأمازيغية، استحضرت الندوة "ذاكرة الفنانات الأمازيغيات منذ خمسينات القرن الماضي، وما لعبته قبل وبعد الاستقلال في تعزيز الهوية الأمازيغية وانغراسها في الذاكرة الجماعية الوطنية من خلال تضحيات ونجاحات هذه الشريحة من النساء الفنانات".

وشكّلت المناسبة فرصة للحديث عن "دور المجتمع المدني والانتقال الثقافي كسؤال له راهنيته ومشروعيته لتعزيز مكانة الفن الأمازيغي الذي انتشر عبر ربوع الوطن، من خلال التفاعل والتلاقح مع المكونات الثقافية الأخرى ومن خلال الهجرات، في إطار التعددية والتنوع".

ومن جانب آخر، دعت الندوة أصحاب القرار إلى "الاستثمار في الحقل الثقافي باعتباره المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة"، كما استحضرت "القوانين العرفية في علاقتها بتطور القبائل، وما شكلته من انتصار للديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق النساء"، مسلّطة الضور على "الإكراهات التي مازالت تعرقل مسار الأمازيغية وتعطل تراثها الإنساني والكوني".

وعلى هامش الندوة، تم تكريم مجموعة من الفنانات الأمازيغيات، مع إحياء أمسية فنية وثقافية شاركت فيها فرق ومجموعات فنية إقليمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الأحد 10 مارس 2019 - 12:21
كل نساء العالم احتفلت بعيدهن و كرمن بالهدايا و الزهور الا النساء العسكريات عندنا لم يلتفت اليهن أحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.