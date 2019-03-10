حفل يحتفي بفنانات أمازيغيات بمدينة خنيفرة

هسبريس من الرباط

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت "جمعية أنازور نفزاز للفن والثقافة" بخنيفرة، بتنسيق مع حركة قادمون وقادرون-خنيفرة المستقبل، بالمركب الثقافي "أبو القاسم الزياني"، تحت شعار "تكريم المرأة الفنانة الأمازيغية"، نشاطا افتتح بندوة علمية شارك فيها المريزق المصطفى، رئيس حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، إلى جانب محمد ياسين، أستاذ باحث في علم الاجتماع، والمحامي الطيب صالح، والباحث الأمازيغي عبد المالك الحمزاوي، وذلك بتقديم من الجمعوية لطيفة معديني.

واستحضرت الندوة السياق العام للذكرى ومسارات نضالات المرأة المغربية والنساء الأمازيغيات وسكان الجبل، كما تناولت موضوع الأمازيغية في سياقه التاريخي والحضاري وما راكمه من قيم اجتماعية إنسانية وتجارب مضيئة في كل أنحاء المغرب وخارجه.

وانطلاقا من دور الفن والثقافة في تعزيز الهوية الأمازيغية، استحضرت الندوة "ذاكرة الفنانات الأمازيغيات منذ خمسينات القرن الماضي، وما لعبته قبل وبعد الاستقلال في تعزيز الهوية الأمازيغية وانغراسها في الذاكرة الجماعية الوطنية من خلال تضحيات ونجاحات هذه الشريحة من النساء الفنانات".

وشكّلت المناسبة فرصة للحديث عن "دور المجتمع المدني والانتقال الثقافي كسؤال له راهنيته ومشروعيته لتعزيز مكانة الفن الأمازيغي الذي انتشر عبر ربوع الوطن، من خلال التفاعل والتلاقح مع المكونات الثقافية الأخرى ومن خلال الهجرات، في إطار التعددية والتنوع".

ومن جانب آخر، دعت الندوة أصحاب القرار إلى "الاستثمار في الحقل الثقافي باعتباره المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة"، كما استحضرت "القوانين العرفية في علاقتها بتطور القبائل، وما شكلته من انتصار للديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق النساء"، مسلّطة الضور على "الإكراهات التي مازالت تعرقل مسار الأمازيغية وتعطل تراثها الإنساني والكوني".

وعلى هامش الندوة، تم تكريم مجموعة من الفنانات الأمازيغيات، مع إحياء أمسية فنية وثقافية شاركت فيها فرق ومجموعات فنية إقليمية.