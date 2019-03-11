ثانوية بالمحمدية تكرم متقاعدين وتحتفي بمتفوقين

عزيز لعويسي

تزامنا مع "اليوم العالمي للمرأة" وتكريسا لسنة الاعتراف والعرفان وتجسيدا لثقافة التحفيز والامتنان، نظمت الثانوية التأهيلية "الجولان" بالمحمدية، بتشارك وتعاون مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ، حفلا بقاعة العروض، احتفاء بالأطر المحالة على التقاعد من الأساتذة والإداريين، وبالمتميزين من التلاميذ الذين حصلوا على معدلات مميزة خلال الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الجاري.

واستهل الحفل باستقبال حماسي للمتقاعدين على إيقاعات الدقة المراكشية تحت تصفيقات الحاضرين، ومباشرة بعد ذلك، تم الاستماع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت التلميذة بشرى ذاكر، الأولى في مسابقة لتجويد القرآن. وعقب ذلك ألقى عبد المجيد حسون، أستاذ التربية البدنية، كلمة مقتضبة أكد في سياقها أن "ثانوية الجولان التأهيلية بالمحمدية يسرها كعادتها أن تجتمع في هذا اليوم لتكريم قامات تعليمية أفنت حياتها في تربية الأجيال".

وعرف الحفل عرض ألبوم صور من تصميم مصطفى الخلفي، ناظر المؤسسة، من خلاله تم استعراض صور للأطر الإدارية والتربوية المحالة على التعاقد، قبل أن يتناول محمد الطاهر شفيق، مدير الثانوية التأهيلية الجولان بالمحمدية، الكلمة ويرحب في مستهلها بالحاضرين من الضيوف، مقدما أحر التهاني لنساء المغرب بمناسبة حدث اليوم العالمي للمرأة، متمنيا لهن الصحة والعافية وطول العمر.

من جانبه، عبّر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية، في كلمته، عن مشاعر السعادة التي تغمره وهو يتقاسم لحظات الاحتفاء بالأطر المحالة على التقاعد، مؤكدا أن الحفل يجمع بين الماضي الذي تجسده الأطر التربوية والإدارية المحالة على التقاعد، والحاضر الذي تمثله الأطر التي مازالت تباشر مهامها التربوية والإدارية، والمستقبل الذي سيحمل مشعله المتعلمون والمتعلمات بصفتهم أجيال الغـد.

وتم خلال الحفل فسح المجال للتلاميذ لإبراز مواهبهم وقدراتهم في الغناء والإنشاد والمسرح، حيث تم عرض مجموعة من الفقرات الفنية والمسرحية، تخللها تقديم باقات ورد من قبل التلميذتين نورة الخطابي وزينب العربي إلى النساء الحاضرات الممارسات منهن والمتقاعدات.

وتناول الكلمة الأستاذ عبد العزيز كوكاس، باسم الأطر التربوية، أفاد من خلالها بأن ثانوية الجولان تحتفي بأطرها الإدارية والتربوية، كما تحتفي بتلاميذها، وقال وهو يخاطب المتقاعدين: "عشتم معنا وعشنا معكم لحظات جميلة، ذكراكم ستبقى موشومة في قلوبنا وأذهاننا، ونحن نقيم لكم هذا الحفل ليس من أجل الوداع، ولكنكم باقون وقائمون فينا، حفل متواضع هو حب أدنى مما تستحقون، لأنكم قدمتم الكثير في مهنة النبل الإنساني بامتياز".

وقالت تلميذة نيابة عن تلاميذ المؤسسة: "جدير بنا أن نحتفي بكم، ليس فرحا بفراقكم أو ابتعادكم، بل نكرمكم لأنكم حملتهم هذا المشعل وأديتم الأمانة، وسجلتم بصمات سيشهد لكم بها تلاميذكم والأطر التي اشتغلت بجانبكم"، ليتمّ في ختام الحفل تقديم شهادات تقديرية وهدايا تحفيزية لـ 13 تلميذا حصلوا على نقط متميزة خلال الأسدوس الأول.