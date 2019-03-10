قافلة طبية تستهدف آلاف الأشخاص بإقليم بولمان

هسبريس - و.م.ع

انطلقت يوم أمس السبت بمستشفى المسيرة الخضراء بميسور حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة سكان الإقليم القاطنين بمناطق معزولة وفي وضع الهشاشة.

وتنظم هذه الحملة بمبادرة من جمعية التنمية للمغرب الشرقي بشراكة مع وزارة الصحة وعمالة الإقليم، وتستهدف تقديم الرعاية الطبية للسكان المعزولين وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية علاوة على توزيع أدوية مجانا. وتهم هذه الحملة الطبية التي أشرف على إطلاقها عامل الإقليم السيد عبد الحق حمداوي تقديم استشارات طبية وفحوصات لكشف سرطان الثدي ومرض السكري وضعف البصر، كما يتم إحالة الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة. وتشمل الاستشارات الطبية خصوصا طب النساء والتوليد وطب الأطفال والغدد والسكري وأمراض العظام والمفاصل وتصحيح البصر والأمراض الجلدية.

وقال رئيس الجمعية المنظمة لهذه القافلة عبد الرحيم فائق، إن هذه القافلة الطبية تستهدف حوالي 3000 شخص خلال يومين، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على إقليم ميسور لتلبية الاحتياجات الطبية للسكان في وضع هشاشة والذين يوجدون بمناطق معزولة.

وأضاف أن الطاقم الطبي يتكون بشكل رئيسي من أخصائيين وجراحين من مدن وجدة وفاس وبولمان، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم قافلة طبية مماثلة خلال الأسابيع المقبلة بمدينة الدريوش.