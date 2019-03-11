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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الإثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محليا بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجميع ربوع المملكة مع استمرار انتشار سحب منخفضة بالسواحل الوسطى، مع تكون زوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الشمالي محليا بالسواحل الوسطى وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و04 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 09 و14 درجة بالجنوب الشرقي، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وقرب السواحل الشمالية والوسطى، وستكون في حدود 14 إلى 19 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسواحل الأطلسية، وستكون ما بين 26 و30 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و35 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور، ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وكاب غير، وهائج بباقي السواحل.