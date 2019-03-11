"معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

استفاد 350 شخصا من حملة طبية متعددة الاختصاصات، نظمت، الأحد، بمنطقة إخربان التابعة لجماعة التمسية بعمالة إنزكان آيت ملول، من طرف نادي "معا للخير" للأعمال الاجتماعية والتعاون، الكائن مقره بمدينة الدشيرة الجهادية.

وقدم فريق من الأطر الطبية والتمريضية، خلال هذه المبادرة، فحوصات مجانية وتحليلات طبية. كما وزعت أدوية على المستفيدين المتحدرين من هذه المنطقة، التي تعاني الهشاشة والفقر، يقول عبد الله الوادي، رئيس النادي، لهسبريس.

وأضاف الوادي أن "هذه المبادرة التطوعية تأتي في إطار تنفيذ برنامج النادي في شقه الاجتماعي، بهدف تقريب الخدمات الصحية والطبية من ساكنة المناطق التي تُعاني الفقر والعوز، وقد سبقتها مبادرات عديدة ومتنوعة كجمع الملابس والمساعدات للمناطق الجبلية، واقتناء أضاحي عيد الأضحى، والإفطار الجماعي المجاني في رمضان، وغير ذلك، وكلها تحت شعار النادي: الجمعيات الفاعلة في خدمة التنمية الشاملة".

وشملت التخصصات التي استفادت منها ساكنة إخربان قياس الضغط الدموي، والسكري، والطب العام، وطب الأطفال، وتشخيص سرطان الثدي، وتخطيط القلب، وقياس البصر. وقد أجريت على المستفيدين فحوصات من طرف أطباء أخصائيين وطاقم تمريضي. وقد تطوع أعضاء النادي لتنظيم العملية.

وعبر المستفيدون، في إفادات متطابقة لهسبريس، عن شكرهم لكل من ساهم في هذه الحملة، "التي قربت بعض الخدمات الطبية من سكان المنطقة، الذين يعاني معظمهم أمراضا متنوعة، ويشكون قلة ذات اليد، مما يجعل مثل هذه الحملات فرجا لمعاناتهم".