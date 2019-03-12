24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان (5.00)

  2. "لارام" توقف تحليق طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" (5.00)

  3. الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)

  4. هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)

  5. "الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعية تحتفي بعاملات نظافة ومتفوقات في وزان

جمعية تحتفي بعاملات نظافة ومتفوقات في وزان

جمعية تحتفي بعاملات نظافة ومتفوقات في وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 00:05

على إيقاع "العيّوع" وزغاريد النساء، زفت جمعية الوسيط للتنمية والثقافة عاملات نظافة وتلميذات متفوقات عرائس بمدينة وزان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ8 من مارس من كل سنة.

الموعد الذي احتضنته دار العطف بوزان مساء الأحد تحت شعار: المرأة الوزانية.. تنمية.. حضور.. إشعاع"، شكل مناسبة لإدخال البهجة والسرور على نزيلات دار العجزة وتكريم عدد من النسوة اعترافا بتضحياتهن وتقديرا لمكانتهن داخل النسيج المجتمعي.

عبد الله بنشاهد، رئيس جمعية الوسيط للتنمية والثقافة، قال اللقاء "موعد متجدد للوقوف على ما راكمته المرأة من مكاسب وتأكيد دورها الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية".

وأضاف في تصريح لهسبريس أن النشاط "عربون محبة ووفاء للمرأة الأم والزوجة والابنة"، مشيرا إلى أن الحفل "رأى النور بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، وبتطوع ومساهمة عدد من الفنانين من داخل المدينة وخارجها".

وتميز الحفل بتقديم وصلات غنائية من أداء الفنان عبد العالي التوناتي، والفنان رشيد العدول، والثنائي الفكاهي التطواني حسن ومحسن، وفرقة الدقة الوزانية، وسط حضور كل من عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، والبرلمانيين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط، وفعاليات نسائية من المجتمع المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.