جمعية تحتفي بعاملات نظافة ومتفوقات في وزان

هسبريس من وزان

على إيقاع "العيّوع" وزغاريد النساء، زفت جمعية الوسيط للتنمية والثقافة عاملات نظافة وتلميذات متفوقات عرائس بمدينة وزان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ8 من مارس من كل سنة.

الموعد الذي احتضنته دار العطف بوزان مساء الأحد تحت شعار: المرأة الوزانية.. تنمية.. حضور.. إشعاع"، شكل مناسبة لإدخال البهجة والسرور على نزيلات دار العجزة وتكريم عدد من النسوة اعترافا بتضحياتهن وتقديرا لمكانتهن داخل النسيج المجتمعي.

عبد الله بنشاهد، رئيس جمعية الوسيط للتنمية والثقافة، قال اللقاء "موعد متجدد للوقوف على ما راكمته المرأة من مكاسب وتأكيد دورها الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية".

وأضاف في تصريح لهسبريس أن النشاط "عربون محبة ووفاء للمرأة الأم والزوجة والابنة"، مشيرا إلى أن الحفل "رأى النور بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، وبتطوع ومساهمة عدد من الفنانين من داخل المدينة وخارجها".

وتميز الحفل بتقديم وصلات غنائية من أداء الفنان عبد العالي التوناتي، والفنان رشيد العدول، والثنائي الفكاهي التطواني حسن ومحسن، وفرقة الدقة الوزانية، وسط حضور كل من عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، والبرلمانيين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط، وفعاليات نسائية من المجتمع المدني.