24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "بنت الباطرون" تقود إدار إلى "اتهامات البوز" (5.00)

  2. سوق للقرب يحتضن الباعة المتجولين بعين السبع (5.00)

  3. غاضبون من القنصليات يطالبون برسوم "الفيزا" (5.00)

  4. الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" (5.00)

  5. ماكرون يشجع "فترة انتقالية معقولة" في الجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 13 مارس 2019 - 06:12

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح، على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية وكذا الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالنصف الشمالي للبلاد، وصحوة نسبيا بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال وأحيانا من الشرق بكل من الأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المملكة، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية، والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و20 درجة بسهول تادلة، والرحامنة وتانسيفت ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول الشمالية، والجنوب الشرقي، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و32 درجة بالسهول الوسطى، والسهول الداخلية ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين الجرف وسيدي إيفني. ب/في

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.