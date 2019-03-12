24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:40
|13:42
|17:00
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفعل الثقافي.. التحرك في الركود
- مستشفى في خدمة السجناء بَدَل المواطنين
- أما حان الوقت للتفكير في خلق مجلس عربي أعلى للتعليم؟
- محنة الأمهات العازبات
- أطر التربية الوطنية تحتج على اختلالات الترقية
الفرنسية قزم جهوي والإنجليزية هي اللغة العلمية والعالمية (5.00)
- أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول - (85)
- تلميح العثماني بـ"تزوير الانتخابات" يثير الغضب في وزارة الداخلية - (81)
- الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" - (75)
- حناجر المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9" تصدح بمطالب الإدماج والترقية - (74)
- الخادمات الآسيويات في المغرب .. اغتصاب وترويع واحتجاز وتجويع - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة في بيوكرى تستهدف تحرير أملاك عمومية
شنت السلطات المحلية بمدينة بيوكرى حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين، تحت إشراف قائدي الملحقتيْن الإداريّتيْن الأولى والثانية، مصحوبيْن بأعوان السلطة وعناصر الأمن والقوات المساعدة، بالإضافة إلى المصالح المختصة بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها.
وقامت السلطات المذكورة بتحرير عدد من الشوارع من الباعة الجائلين وباعة الخضر والفواكه بالتقسيط بطريقة غير قانونية، مستعينة بعدد كبير من عناصر القوات المساعدة، تجنبا لأي اصطدام مع المستهدفين من هذه الحملة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحملة استهدفت الاحتلال غير المشروع للملك العمومي والتصدي لمختلف مظاهر عرقلة السير والجولان بشوارع المدينة التي استفحلت بشكل كبير.