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المهرجان المتوسطي بالمضيق يحتفي بالمريني

المهرجان المتوسطي بالمضيق يحتفي بالمريني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 مارس 2019 - 03:40

تنظم جمعية العمل الثقافي بالمضيق فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المتوسطي للشعر أيام 15، 16 و17 مارس الجاري .

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت هسبريس بنسخة منه، ستعرف النسخة السادسة من المهرجان مشاركة مجموعة من الشاعرات والشعراء من دول المتوسط: المغرب، إسبانيا، تونس، مصر، لبنان، تركيا، الجزائر، سوريا. كما سيتخلل برنامج الأمسيات الشعرية حضور شاعرات وشعراء شباب من مدينة المضيق.

وتقف دورة هذه النسخة بالتكريم والاحتفاء عند المسار الشعري المتميز للشاعرة المغربية أمينة المريني، الصوت الشعري النسائي المتميز منذ دواوينها الأولى نهاية التسعينيات وحتى اليوم، متمكنة من أدوات الكتابة الشعرية العمودية وشعر التفعيلة، وباصمة اسما وتجربة وازنة تعزز الصوت الشعري المغربي وتثريه وتبرز جدارته وطابعه المتميز.

وبالموازاة، تشمل فقرات هذه الدورة تنظيم ورشات إبداعية ولقاءات شعرية مباشرة بين الشعراء المشاركين وتلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بالمدينة، إضافة إلى إعلان جوائز المسابقة الإبداعية في جنسي الشعر والقصة القصيرة، والتي تنظمها جمعية العمل الثقافي بالمضيق كل سنة.

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