24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "بنت الباطرون" تقود إدار إلى "اتهامات البوز" (5.00)

  2. سوق للقرب يحتضن الباعة المتجولين بعين السبع (5.00)

  3. العثماني يشيد بمستوى علاقات المغرب والإمارات (5.00)

  4. ركود العقار يدفع مجموعات استثمارية إلى التصدير (5.00)

  5. غاضبون من القنصليات يطالبون برسوم "الفيزا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعيات تستفيد من تكوينات في 3 أشهر بخريبكة

جمعيات تستفيد من تكوينات في 3 أشهر بخريبكة

جمعيات تستفيد من تكوينات في 3 أشهر بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:50

أعلنت جمعية مجلس دار الشباب الزلاقة، بمدينة خريبكة، تخصيص الفترة الممتدة بين 16 مارس الجاري و15 يونيو المقبل لتنظيم النسخة الثانية من الأيام التكوينية لفائدة الجمعيات، تحت شعار "التكوين برُؤية جديدة"، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح منظمو الأيام التكوينية، في ندوة صحافية احتضنتها دار الشباب الزلاقة مساء اليوم، أن "الإعداد للمبادرة تم باعتماد المقاربة التشاركية، من خلال توزيع استمارات على كافة الجمعيات العاملة بدار الشباب ومجموعة من الجمعيات المهتمة من خارج الدار، من أجل تحديد حاجياتها التكوينية"، مضيفين أن "37 جمعية تسلمته الاستمارة، 25 جمعية منها عبّأت الوثيقة وأعادتها إلى الكتابة العامة للمجلس".

وجاء في الندوة الصحافية أن محاور التكوين التي تضمنتها الاستمارة همّت بالأساس "تقنيات تسويق المشاريع وهندستها فنيا"، و"تقنيات التنشيط السوسيوتربوي والثقافي"، و"تطوير الأداء داخل التنظيمات الشبابية"، و"مراحل التطوير التنظيمي للجمعيات"، و"المقومات العملية والعلمية لدينامية الجماعة"، و"التنمية الذاتية"، و"بناء المشاريع من الهواية إلى الاحتراف"، و"كيفية تدبير الوقت من الإزاحة إلى الإتاحة في العمل الجمعوي"، و"تقنيات التنشيط بالمخيمات الصيفية"، و"تقنيات التوثيق الفوتوغرافي والإعلامي"، و"التشغيل الذاتي وتعزيز قدرات المقاولين الشباب".

وقدّمت الجمعيات المتفاعلة مع النشاط مقترحات لمحاور إضافية، تمثلت في "تقنيات التنشيط بالمخيمات الصيفية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة"، و"الحكامة الإدارية للجمعيات"، و"تقنيات التواصل والترافع حول قضايا الشباب"، و"الحكامة المالية"، و"الرقابة المالية"، و"كيفية الترافع حول المشاريع"، و"تشغيل الشباب"، و"تقنيات التنشيط الإذاعي واللغات الحية"، و"التسيير المالي والأدبي للجمعيات"، و"التفكير الإبداعي والابتكار والتجديد وفن الخطابة والإلقاء"، و"مهارات العمل الجماعي ومهارات القيادة"، و"دور الجمعيات ومكانتها في المجتمع".

وأشار منظمو الندوة الصحافية، بحضور عدد من متتبعي الشأن الجمعوي بخريبكة، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام، إلى أن "عدد المستفيدين والمستفيدات من التكوينات سيفوق 119 شخصا"، مضيفين أن "24 جمعية أبدت الرغبة في أن يزاوج التكوين بين الشقّين التطبيقي والنظري؛ فيما اختارت جمعية واحدة أن يكون التكوين تطبيقيا فقط".

سعيد الهُداني، رئيس جمعية مجلس دار الشباب الزلاقة بخريبكة، قال في تصريح لهسبريس: "إن النسخة الحالية للأيام التكوينية تشكّل امتدادا للتكوين الذي نظمته جمعية مجلس الدار خلال السنة الماضية، وهذا يدل على حرصنا على المساهمة في تأهيل الرأسمال البشري الذي يشتغل في العمل الجمعوي بخريبكة عموما، وبمؤسسة دار الشباب بشكل خاص"، مشيرا إلى أن "الدورات التكوينية ستستمر لسنوات عديدة، من أجل الرقي بالعمل الجمعوي بالمدينة إلى ما هو أفضل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - م.ادريس الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:29
بادرة طيبة من مجلس إدارة دار الشباب فما أحوجنا إلى مثل هذه الأيام التكوينية التأطيرية لكي يعرف كل جمعوي نطاق عمله والضوابط المحددة له في جو من المسؤولية والإتقان بالتوفيق للساهرين على هذا التكوين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.