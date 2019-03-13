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نجاح استئصال دودة من عين طفل في ورزازات

نجاح استئصال دودة من عين طفل في ورزازات
محمد آيت حساين
الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:12

تمكن الطاقم الطبي بمصلحة طب العيون بمستشفى بوكافر، في ورزازات، من إجراء عملية فريدة من نوعها، تمثلت في استئصال دودة من داخل عين طفل يبلغ من العمر 12 سنة.

العملية الجراحية، التي أشرف عليها الدكتور سفيان برادي بمساعدة طاقم شبه طبي ضم 3 ممرضات وممرضي تخدير، كللت بالنجاح، حيث جرى استئصال دودة طولها 10 سنتيمترات.

وكشف الدكتور سفيان برادي، رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بوكافر بورزازات، أن العملية جرت تحت تخدير موضعي ودامت 20 دقيقة.

وأضاف برادي، في تصريح لهسبريس، أن الطفل، الذي ينحدر من منطقة سكورة، أحس بتورم في عينه اليمنى منذ شهور؛ وهو ما استوجب توجيهه إلى مستشفى الاختصاصات بوكافر، موضحا أنه وبعد الفحص السريري والتحاليل الطبية، اتضح أن سبب التورم هو دودة تعيش في عين الطفل، تسمى دودة العين الإفريقية أو دودة اللوا اللوائية.

وأشار رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بوكافر بورزازات، الذي سبق أن أجرى عدة عمليات جراحية مختلفة على العينين، إلى أن هذا المرض يعد من أنواع داء الخيطيات، ويصاب المريض بالعدوى بعد تعرضه لعضات ذباب الخيل المعروفة أيضا بذبابة المانغو، مبرزا أن هذا المرض ينتشر بكثرة في إفريقيا الاستوائية والغربية، إلا أن حالات الإصابة في المغرب تبقى نادرة جدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - samira الأربعاء 13 مارس 2019 - 16:35
بالتوفيق للطاقم الطبي و التمريضي و بالشفاء ان شاء الله لهذا الطفل
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