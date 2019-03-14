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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة غرب الواجهة المتوسطية والسواحل ال أطلسية الوسطى وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي، فيما ستنمو سحب ركامية بالأطلس الكبير خلال الظهيرة.
وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة من الشرق بكل من منطقة طنجة وداخل الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الشمال إلى متقلبة التجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و08 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والشمال والوسط، وما بين 14 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، وما بين 23 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب وداخل سوس.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.