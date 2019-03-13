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الرئيسية | جهات | الاتحاد الاشتراكي يرأس آيت بوبيدمان بالحاجب

الاتحاد الاشتراكي يرأس آيت بوبيدمان بالحاجب

الاتحاد الاشتراكي يرأس آيت بوبيدمان بالحاجب
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 13 مارس 2019 - 19:08

انتخب الأربعاء، عزيز العمود، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا جديدا لمجلس الجماعة الترابية آيت بوبيدمان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحاجب، خلفا لمحمد أوراغ، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم عزله من مهامه بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري.

وصوت بالإجماع 22 مستشارا حضروا هذه الجلسة، من أصل 27 عضوا يشكلون مجلس جماعة آيت بوبيدمان، على انتخاب عزيز العمود رئيسا لمكتب الجماعة، قبل أن يقترح هذا الأخير، الذي ترشح وحيدا لملء هذا المنصب الشاغر، لائحة بأسماء نوابه الستة، وزعها مناصفة بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وكان القضاء الإداري الاستئنافي قد أيد، في 6 فبراير المنصرم، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس القاضي بعزل الرئيس السابق بسبب انقطاعه المتكرر عن مزاولة مهامه بحكم تردده على الديار الهولندية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - sellam souiri الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:11
Au Maroc être un président de commune ou parlementaire c’est le jack pot !
C’est le tremplin pour le règlement de toutes les affaires personnelles en plus des avantages illimités en toutes sécurité à condition de l’allégeance totale aux agendas du makhzen !!
Quand au quotidien des citoyens c’est leur dernier souci !!
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