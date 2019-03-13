24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين"
- رصيف الصحافة: 10 ملايير لتحديث زيّ وأحذية الجنود المغاربة
- تغييرات تطال زيارة البابا للمغرب .. ضريح ومرشدون وأغانٍ دينية
- أساتذة التعاقد بتنغير يوزعون ورودا على التلاميذ
- التنقيب عن كنوز يورّط 3 أشخاص نواحي سطات
مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)
التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)
- وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين" - (108)
- هل يرمم "تغيير جلد" الحكومة الجزائرية علاقات الجوار مع المغرب؟ - (82)
- النقابات ترفض محاورة العمّال والولاة بخصوص مطالب "أساتذة التعاقد" - (63)
- تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين - (62)
- "أساتذة التعاقد" يرفضون "حوار الداخلية" ويهددون بـ"سنة بيضاء" - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد الاشتراكي يرأس آيت بوبيدمان بالحاجب
انتخب الأربعاء، عزيز العمود، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا جديدا لمجلس الجماعة الترابية آيت بوبيدمان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحاجب، خلفا لمحمد أوراغ، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم عزله من مهامه بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري.
وصوت بالإجماع 22 مستشارا حضروا هذه الجلسة، من أصل 27 عضوا يشكلون مجلس جماعة آيت بوبيدمان، على انتخاب عزيز العمود رئيسا لمكتب الجماعة، قبل أن يقترح هذا الأخير، الذي ترشح وحيدا لملء هذا المنصب الشاغر، لائحة بأسماء نوابه الستة، وزعها مناصفة بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وكان القضاء الإداري الاستئنافي قد أيد، في 6 فبراير المنصرم، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس القاضي بعزل الرئيس السابق بسبب انقطاعه المتكرر عن مزاولة مهامه بحكم تردده على الديار الهولندية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
C’est le tremplin pour le règlement de toutes les affaires personnelles en plus des avantages illimités en toutes sécurité à condition de l’allégeance totale aux agendas du makhzen !!
Quand au quotidien des citoyens c’est leur dernier souci !!