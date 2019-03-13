حموشي يتفقد المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للمدرسة الجديدة للشرطة بفاس، وذلك أياما قليلة بعد انتهاء إنجاز هذا المشروع الذي سيعزز البنيات التحتية الموجهة إلى تكوين الملتحقين بسلك الشرطة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن حموشي توقف، خلال هذه الزيارة، عند مختلف مرافق المدرسة الكائنة بحي بورمانة وسط مدينة فاس، مبرزة أن هذه المؤسسة التكوينية تستعد لاستقبال الفوج الأول من حراس الأمن الذي سيخضع للتكوين لولوج سلك الشرطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطاقة الاستيعابية لمدرسة الشرطة بفاس، التابعة للمعهد الملكي للشرطة، تبلغ 600 متدرب، مشيرة إلى أن المؤسسة تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق للإقامة والترفيه والتطبيب من الجيل الجديد.