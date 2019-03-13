24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. رحاب: "الضغط السياسوي" رافق "لجنة المحروقات"‎ (5.00)

  2. الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" ينشئ شبكة سرية (5.00)

  3. العثماني وتزوير الانتخابات (5.00)

  4. هل يتحول المغرب إلى مجتمع نسوي؟ (5.00)

  5. مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حموشي يتفقد المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة فاس

حموشي يتفقد المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة فاس

حموشي يتفقد المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 13 مارس 2019 - 23:26

قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للمدرسة الجديدة للشرطة بفاس، وذلك أياما قليلة بعد انتهاء إنجاز هذا المشروع الذي سيعزز البنيات التحتية الموجهة إلى تكوين الملتحقين بسلك الشرطة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن حموشي توقف، خلال هذه الزيارة، عند مختلف مرافق المدرسة الكائنة بحي بورمانة وسط مدينة فاس، مبرزة أن هذه المؤسسة التكوينية تستعد لاستقبال الفوج الأول من حراس الأمن الذي سيخضع للتكوين لولوج سلك الشرطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطاقة الاستيعابية لمدرسة الشرطة بفاس، التابعة للمعهد الملكي للشرطة، تبلغ 600 متدرب، مشيرة إلى أن المؤسسة تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق للإقامة والترفيه والتطبيب من الجيل الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.