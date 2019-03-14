وزارة التربية تراهن على الارتقاء بـ"أطر الأكاديمية"

صالح الخزاعي من خريبكة

انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في دورة استثنائية، عشية الأربعاء، وترأس أشغاله يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، وخصص لتدارس التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "الكاتب العام للوزارة أوضح، في كلمته الافتتاحية للمجلس الإداري، السياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، إذ تسعى الوزارة إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئة من الأطر وتجويدها، بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات".

وأضاف المسؤول الوزاري أن "التعديلات المقترح إدخالها على هذا النظام تهدف إلى تكريس حقوق هذه الفئة، إسوة بباقي الموظفين، ولاسيما ما يهم الترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاق ومجالات مهنية أخرى، كولوج هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه؛ علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية، وكذا إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية؛ وهي إجراءات تساهم في دعم الشعور بالاستقرار النفسي والمهني لهذه الفئة، كما تعد ضمانات كبيرة لممارسة مهامهم دون أدنى شعور بحيف أو إنقاص من مكانتهم داخل المنظومة التعليمية".

وأكد يوسف بلقاسمي أن "التوظيف الجهوي لا يهم قطاع التربية الوطنية فحسب، بل هو خيار إستراتيجي للحكومة ككل، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنهجها بلادنا؛ وهو ما سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد".

وذكر البلاغ أنه "بعد تقديم تقرير لجنة الشؤون التربوية والموارد البشرية والعرض التربوي، استعرض مدير الأكاديمية بالتفصيل كل التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الخاص بأطر الأكاديمية التي سيتم التنصيص عليها في هذا النظام، والتي من شأنها إرساء وضعية نظامية لأطر الأكاديمية في إطار التوظيف الجهوي، مع تمتيعهم بنفس الحقوق المكفولة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتمكينهم من الارتقاء بمسارهم المهني".

وزاد البلاغ: "أعضاء المجلس الإداري ناقشوا مضامين التعديلات المقترحة، مثمنين المقتضيات الجديدة لهذا النظام، كما أبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم، خاصة في ما يتعلق بالحركة الانتقالية والتقاعد. وبعد تقديم إجابات وتوضيحات الكاتب العام حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية".

يُشار إلى أن الدورة حضرها والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، وعُمال الأقاليم، ورئيس المجلس الحضري لبني ملال، وباقي أعضاء المجلس الإداري، بالإضافة إلى المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية بجهة بني ملال خنيفرة، ورئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وعقب انتهاء أشغال المجلس الإداري، عقد مدير الأكاديمية ندوة صحافية لتسليط الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بوضعية أطر الأكاديمية، وتوضيح المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والتي تم التداول بشأنها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية.