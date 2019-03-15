توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن ترتفع درجات الحرارة فوق السهول الشمالية والوسطى، وأن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستنمو سحب ركامية شيئا ما مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير.

كما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بكل من منطقة طنجة وداخل الاقاليم الصحراوية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بالجنوب الشرقي، وبالشمال والوسط، وستكون ما بين 14 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و24 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية وبالساحل المتوسطي، ما بين 20 و27 درجة بالسواحل الشمالية وبالجنوب الشرقي، وما بين 26 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وداخل سوس وبالجنوب الشرقي، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.