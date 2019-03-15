24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟ (5.00)

  2. الزربية المرابطية تترجم الهوية الثقافية الأمازيغية (5.00)

  3. توصية بتعديل "ظهير 1958" للحريات العامّة (5.00)

  4. وزارة التربية تراهن على الارتقاء بـ"أطر الأكاديمية" (5.00)

  5. أمريكا تنتقدُ "تضييق المغرب" على حرية الأشخاص وحرمة المنازل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 15 مارس 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن ترتفع درجات الحرارة فوق السهول الشمالية والوسطى، وأن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستنمو سحب ركامية شيئا ما مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير.

كما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بكل من منطقة طنجة وداخل الاقاليم الصحراوية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بالجنوب الشرقي، وبالشمال والوسط، وستكون ما بين 14 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و24 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية وبالساحل المتوسطي، ما بين 20 و27 درجة بالسواحل الشمالية وبالجنوب الشرقي، وما بين 26 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وداخل سوس وبالجنوب الشرقي، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.