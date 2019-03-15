تدبير النفايات الصلبة بأسطول جديد في الحسيمة

هسبريس - و.م.ع

قامت عمالة إقليم الحسيمة بتسليم شاحنات وآلات عصرية وعتاد جديد لتعزيز حظيرة مرأب الشركة المفوض لها تدبير وجمع النفايات المنزلية الصلبة في المدينة.

وتم اقتناء هذا العتاد الجديد، الذي أشرف عامل الإقليم فريد شوراق على تسليمه، بمساهمة الجماعات الترابية المشكلة لمجموعة الجماعات "نكور-غيس"، ويتعلق الأمر بجماعات الحسيمة وازمورن وآيت قمرة وبني بوعياش وإمزورن وآيت يوسف أوعلي والنكور وأجدير.

كما تم بمدرسة عبد العزيز الورياغلي بالحسيمة إطلاق حملة تحسيسية حول فرز النفايات المنزلية والمماثلة لها، بمساهمة جمعية علوم الأرض والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وهي المبادرة التي تندرج في سياق مسلسل طموح للتحسيس في المجال البيئي يرمي إلى وضع مقاربة مندمجة في مجال تدبير النفايات وتعزيز مردوديتها الاقتصادية وآثارها البيئية.

يذكر أن إقليم الحسيمة، في إطار برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، بدأ مسارا في مجال تدبير النفايات بإطلاق عدة مشاريع، توجد في طور الإنجاز، ترمي إلى الحد من تأثير النفايات على البيئة عبر إعادة تدويرها واستعمالها كمواد أولية.

وتشمل الجهود في هذا المجال إحداث مركز مراقب لفرز النفايات بمطرح أجدير، وبناء محطة لمعالجة العصارات الناجمة عن النفايات، بالإضافة الى فتح مطرح تارجيست الذي انطلقت أشغال إنجازه وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجال. في أفق تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في فرز 20 في المائة من النفايات على الأقل بحلول سنة 2020.