"إدارية الرباط" تلغي تعيين مندوبة الصحة بميدلت‬

أيوب صدور من تطوان

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، القاضي بـ"عدم قانونية تعيين وزير الصحة أنس الدكالي للدكتورة فاطمة شباعتو مندوبة لوزارة للصحة بإقليم ميدلت".

وكان عبد القادر السهلي، الذي شغل منصب المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بميدلت، قبل شباعتو لمدة 7 أشهر، لجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء هذا التعيين برفع دعوى قضائية ضد الوزير "التجمعي".

وأصدرت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط حكما يؤيد قرار المحكمة الإدارية بمكناس، ويلغي قرار وزير الصحة أنس الدكالي تعيين فاطمة شباعتو كمسؤولة إقليمية لوزارة الصحة بميدلت.