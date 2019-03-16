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الرئيسية | جهات | "ألوان المثليين" تصادم مسؤولين منتخبين بشفشاون‬

"ألوان المثليين" تصادم مسؤولين منتخبين بشفشاون‬

"ألوان المثليين" تصادم مسؤولين منتخبين بشفشاون‬
أيوب صدور من تطوان
السبت 16 مارس 2019 - 10:21

لازالت تداعيات طلاء سلالم بالقرب من ضريح الأمير مولاي علي بن راشد وسط مدينة شفشاون بألوَان "قوس قزح" متواصلة، بعدما برز المشكل إلى العلن بحر الأسبوع الماضي، إثر اعتبار البعض أن الخطوة مستفزة لمشاعر الساكنة المحلية المحافظة، ولا تتماشى مع ألوان الجوهرة الزرقاء، كما قالوا إنَّ الألوان التي استعملت تشير إلى "شعار المثليين".

ووصل الصراع إلى حد تبادل الاتهامات بين المجلسين الإقليمي والجماعي لشفشاون؛ ففي وقت برأت جماعة شفشاون ذمتها، مشيرة إلى أنها لم تستشر ولم تخبر بالنشاط، ولم يطلب منها الترخيص لإقامته، وصف عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، في بلاغ توصلت به هسبريس، بلاغ جماعة "الجوهرة الزرقاء" بـ"التهجمي"، والذي "لا يمت بصلة إلى أخلاقيات الممارسة الانتدابية ولا يراعي الإطار القانوني للشأن اللامركزي بالبلاد".

وأضاف المصدر ذاته أن "افتتاح ملتقى النساء المبدعات عرف حضور رئيس جماعة شفشاون ضمن الوفد الرسمي، كما تسلم بالمناسبة لوحة فنية من الجمعية المعنية، وزار خلال الموعد معرضا للفن التشكيلي"، موردا أن "رعاية المجلس الإقليمي ودعمه للملتقى الوطني يندرجان ضمن الاختصاصات المخولة له بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لاسيما في مجال التنمية والتأهيل الاجتماعي بالوسط القروي، وكذا في المجالات الحضرية".

ووصف البلاغ الذي توصلت به هسبريس بلاغ جماعة شفشاون بـ"الخرق السافر" و"التطاول الخطير" على دستور 2011، الذي ينص على مبادئ التعاضد والتعاون بين الجماعات الترابية، وأضاف: "كان من الأجدر التركيز على المقاربة التشاركية والتعاقدية بين المجلسين المنتخبين للدفع بمسار التنمية السوسيو اقتصادية لمدينة شفشاون بدل تسييس وأدلجة التدخلات العمومية للتنمية".

وشدد البيان المذيل بتوقيع عبد الرحيم بوعزة على أن الإعداد للملتقى الوطني للنساء المبدعات مر بعدة لقاءات تشاورية مع العديد من الفعاليات المدنية النشيطة بحاضرة شفشاون، وفي مقدمتها جمعية فضاءات تشكيلية، وبحضور ممثلين عن المركز الإقليمي للثقافة، داعيا أعضاء مجلس جماعة شفشاون إلى "التحلي بروح المصلحة العامة وتغليب منطق العمل المؤسساتي بدل أسلوب الحملات السياسوية والشعبوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ابن سوس المغربي السبت 16 مارس 2019 - 10:44
يجيب تغيير هذ الأوان لانها تسئ الة أبناء مدينة الشاون و سكانها الشرفاء و الذي فكر في هذه الفكرة يجيب ان يحاسب لأنه يريد القول ان أبناء الشعب المغربي يرحبون بالرذيلة حسبي الله ونعم الوكيل
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2 - ashraf السبت 16 مارس 2019 - 10:48
ما علاقة هذه الألوان بالمثلية أو الشدود؟ انا أراها ألوان فقط !! أتفهم من يقول أنها غير متلائمة مع ألوان المدينة الأزرق و الأبيض المعروفة بها ، غير ذلك انا غير متفق .....
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8
3 - أيها المثليون السبت 16 مارس 2019 - 10:49
إنها ألوان المثليين الستة و المشكل بنفس الترتيب، هذا مقصود ما فيه شك!!! من حقنا أن نحب الألوان لكن لنتجنب نفس الترتيب.
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2
4 - يوسف السبت 16 مارس 2019 - 10:53
وهل قناة 2M و مسؤليها مثليين ؟ لأن LOGO القناة بألوان قوس قزح
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11
5 - إبراهيم امريرت السبت 16 مارس 2019 - 10:54
ونوضو خدمو البلاد بارك من الحسابات الخاوية و النقاشات التافهة وتطاحونات الأحزاب الألوان اش جابها الهضرة تكون كحلة ولا زرقة نريد إقلاع حقيقي إقتصاد قوي تعليم صحة عدل ديموقراطي أنتما الأغلبية فيكم في حزب واحد ممفهمينش عاد تحلو مشاكل الشعب
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5
6 - حسام من تونس TUN السبت 16 مارس 2019 - 10:54
يعني مجرد الوان زاهية تثير فيكم كل هذا الهلع والخوف ؟ وان كانت ترمز للمثليين فهل هي نهاية العالم ؟ بما انكم مسلمين وتؤمنون بالله اليس الله هو من خلق هؤلاء المثليين واراد لهم ان يكونو مثليين اذا لماذا تحاربون خلق الله ؟ انا مثلي جنسيا ومنذ سن البلوغ وانا مثلي وليست لي اي ميول تجاه النساء يعني انا لم اختر مثليتي ولا ميولاتي الجنسية فالله هو الذي خلقني هكذا ..ولمن يقول انه مرض نفسي اقول له ان المثلية ميول جنسي كباقي الميولات موجود لدى البشر منذ الازل يعني ليست لا بموضة ولا اختيار ولا مرض !! عن نفسي انا انسان متوازن وخريج كلية الهندسة بباريس .. متى سيتقبل العرب والمسلمين ابنائم المثليين وهم يدعون انهم بلدان التسامح ولكنهم يصابون بالهلع والكراهية تجاه اي شخص مختلف عنهم جنسيا و دينيا وعقائديا وصولا للباس والمظهر !! تحررو من تلك القيم البالية ومن تلك الافكار الرجعية وسايرو العصر والانفتاح كباقي الامم .
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7 - ridicule السبت 16 مارس 2019 - 10:55
les couleurs bleu,blanc ne dérangent pas car elles sont celles des sionistes sur le drapeau d'israel,quant au spectre multicolores du soleil dérangent sous prétexte qu'elles représentent les homosexuels ,alors il faut un ghourbal pour cacher le soleil,que c'est ridicule
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8 - حميدة السبت 16 مارس 2019 - 11:19
أغلبية أفراد الشعب المغربي المسلم ترفض تواجد هؤلاء مرضى القلوب المنحرفين جنسيا بيننا، ولكن السؤال المحير لمذا الحكومة والسلطات تتعامل معهم وكأنهم أناس عاديين وتتغاضا عن تصرفاتهم وتحديهم لمشاعر المواطنين وتتركهم ييمادون في غيهم هل هذا مستمد من مقولة الملك ملك الجميع بما فيهم هؤلاء الشداد المغيرين لخلق الله
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9 - محيي السبت 16 مارس 2019 - 11:28
هاته الألوان الطبيعية، وجدت قبل ظهور الانسان
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