"ترمواي البيضاء" يحاكي إجراءات أمنية مستعجلة

هسبريس من الرباط

قامت شركة الدار البيضاء للنقل، المشرفة حاليا على تدبير سير الترامواي بالعاصمة الاقتصادية، ليلة الخميس الجمعة، بإجراء تمرين تحاكي من خلاله الإجراءات الأمنية المستعجلة التي ينبغي اعتمادها في حالة وقوع حادث خطير.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه تم إجراء هذا التمرين بين نقطتي محطة القطار عين السبع وعمالة عين السبع للخط الثاني للترامواي، وتم خلاله تمثيل مشهد اصطدام أحد الراجلين بقاطرة الترامواي، والخطوات الواجب اتباعها لرفع العربة وانتشال الضحية المفترضة.

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء توخى اختبار وإدارة عملية خطة التدخل والسلامة مع فرق الاستغلال، وجميع عناصر السلطات المحلية، والوقاية المدنية، مشيرة إلى أن الاحتواء الأمني للمنطقة في هذه الحالات يتطلب توفير ظروف عمل مثلى وآمنة، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الموارد البشرية والمادية وسبل تأمين التواصل الناجع بين كافة الأطراف المعنية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النوعية من التمارين يتم اجراؤها بشكل منتظم لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والمتعلقة بضمان سلامة الجميع، وبشكل يومي.