24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. السجن لمُغتصب معاقة في جلسة للرقية بالحاجب (5.00)

  2. "نقي دربك" .. حملة تروم تنظيف شوارع المغرب (5.00)

  3. فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)

  4. "ألوان المثليين" تصادم مسؤولين منتخبين بشفشاون‬ (5.00)

  5. يا أصدقائي الموتى! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 17 مارس 2019 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ،أن تظهر سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية بمرتفعات الأطلس، ونواحيه المجاورة، وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة الشياضمة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال، ومغشاة بسحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية. فيما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول والواجهة المتوسطية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية ، وغربية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بالسايس ومنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، وسواحل المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والجنوب الشرقي ، وما بين 28 و35 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.