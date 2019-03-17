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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ،أن تظهر سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية بمرتفعات الأطلس، ونواحيه المجاورة، وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة الشياضمة.
وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال، ومغشاة بسحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية. فيما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول والواجهة المتوسطية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية ، وغربية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بالسايس ومنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، وسواحل المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والجنوب الشرقي ، وما بين 28 و35 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.