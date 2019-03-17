24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة سوس تواجه الرحل .. كثير من الاحتقان وقليل من الاطمئنان
- تقرير أمريكي يرمي التعريب بنسف العادات والتقاليد الثقافية للأمازيغ
- فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء
- سيزار مينوتي الثمانيني يسعى إلى استعادة أمجاد المنتخب الأرجنتيني
- مواقع جيولوجية بالنقوب تجذب "سياحة الأكابر" وتندب حظها العاثر
فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)
- عصيد: مراجعة مدونة الأسرة لا تستقيم إلا بتعديل نظام تقسيم الإرث - (108)
- النقابات ترفض تعديلات "نظام التعاقد" وتطالب بإدماج الأساتذة - (81)
- الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة - (79)
- تقرير أمريكي يرمي التعريب بنسف العادات والتقاليد الثقافية للأمازيغ - (66)
- البوليساريو تسبق عقد "مباحثات جنيف الثانية" باحتجاج في سويسرا - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أساتذة الحقوق ينتقدون النقيب بوعشرين بالمحمدية
عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها المحلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، عن شجبها إقدام نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين على إقحام اسم أستاذ بالكلية، متابع بتهمة التحرش، في دورة تكوينية للطلبة الذين سيجتازون امتحان الكفاءة لمهنة المحاماة.
وبعد أن نوه المكتب بإقدام إدارة الكلية على تنظيم هذه الدورة لفائدة الطلبة، عبر عن تنديده بـ"التصريحات التي عبر عنها النقيب عبد اللطيف بوعشرين بشأن الأستاذ وباقي أعضاء هيئة التدريس".
واعتبر المكتب النقابي أن ما أقدم عليه النقيب، الذي يعد محاميا للطالبة التي تقدمت بشكاية ضد الأستاذ المتهم، "شرود واضح عن أهداف الدورة التكوينية، فضلا عما تفرضه مبادئ احترام قرينة البراءة وعدم التأثير على سير العدالة".
ولفت المكتب في بلاغ له إلى أنه "إذ يحرص على احترام سلطة القضاء في البت في النزاعات المعروضة عليه، فإنه يستنكر بشدة إقحام النقيب لقضية هو طرف فيها وجارية أمام المحاكم واستغلالها في تدخل علمي داخل رحاب الكلية".
ومعلوم أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية تنظر في ملف يتابع فيه أستاذ للماستر بكلية الحقوق بالمدينة نفسها، على ذمة اتهامه من طرف إحدى الطالبات بالتحرش بها.