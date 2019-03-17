أساتذة الحقوق ينتقدون النقيب بوعشرين بالمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها المحلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، عن شجبها إقدام نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين على إقحام اسم أستاذ بالكلية، متابع بتهمة التحرش، في دورة تكوينية للطلبة الذين سيجتازون امتحان الكفاءة لمهنة المحاماة.

وبعد أن نوه المكتب بإقدام إدارة الكلية على تنظيم هذه الدورة لفائدة الطلبة، عبر عن تنديده بـ"التصريحات التي عبر عنها النقيب عبد اللطيف بوعشرين بشأن الأستاذ وباقي أعضاء هيئة التدريس".

واعتبر المكتب النقابي أن ما أقدم عليه النقيب، الذي يعد محاميا للطالبة التي تقدمت بشكاية ضد الأستاذ المتهم، "شرود واضح عن أهداف الدورة التكوينية، فضلا عما تفرضه مبادئ احترام قرينة البراءة وعدم التأثير على سير العدالة".

ولفت المكتب في بلاغ له إلى أنه "إذ يحرص على احترام سلطة القضاء في البت في النزاعات المعروضة عليه، فإنه يستنكر بشدة إقحام النقيب لقضية هو طرف فيها وجارية أمام المحاكم واستغلالها في تدخل علمي داخل رحاب الكلية".

ومعلوم أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية تنظر في ملف يتابع فيه أستاذ للماستر بكلية الحقوق بالمدينة نفسها، على ذمة اتهامه من طرف إحدى الطالبات بالتحرش بها.