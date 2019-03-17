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كُتّاب وآراء
تلاميذ ينفتحون على مؤسّستيْن للتربية في وادي زم
استقبل مركز الرعاية الاجتماعية للأشخاص بدون مأوى بمدينة وادي زم عددا من تلاميذ مدرسة "الإقامة"، الكائنة بمدينة خريبكة؛ في إطار انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها.
وعمل تلاميذ وتلميذات مستوى الجذع المشترك، بتأطير من إدارة المؤسسة وأطرها التربوية، على تزويد مركز الرعاية الاجتماعية بعدد من الأغطية والأفرشة، وتوفير مواد غذائية لفائدة النزلاء المسنين.
وأشار منظمو المبادرة إلى أن التلاميذ المنخرطين في نادي التضامن تواصلوا مع عدد من محبّي الخير داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، وعملوا على جمع التبرعات من أجل نقلها من مدينة خريبكة إلى وادي زم، وجعلها وسيلة لانفتاح الفضاء التربوي على محيطه السوسيو إنساني.
وقام المشاركون في المبادرة بزيارة الثانوية الإعدادية أولاد عيسى بمدينة وادي زم، محملين بمجموعة من الكتب واللعب قصد توزيعها على تلاميذ المؤسسة المستقبلة.
وحرص الواقفون وراء تنظيم النشاط على استحضار الجانب البيئي في الزيارة، إذ عملوا على غرس مجموعة من الشجيرات بفضاء الثانوية الإعدادية، موازاة مع تنظيم مباراة ودية في كرة القدم.