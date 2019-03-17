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كُتّاب وآراء
استفادة 1400 شخص من حملة طبية ضاحية طاطا
استفاد حوالي 1400 شخص، من الذكور والإناث ومختلف الأعمار، من حملة طبية متعددة التخصصات نظمت لفائدة ساكنة بعض الدواوير والتجمعات السكنية التابعة للجماعة الترابية "تمنارت" بإقليم طاطا.
وقد نظمت هذه الحملة الطبية من طرف "جمعية ايت علي للتنمية والتضامن" بشراكة مع "اللجنة الطبية بالهيئة المغربية للوحدة الوطنية ـ الرباط "، وتعاون مع المديريتين الإقليميتين لوزارتي الصحة والتربية الوطنية، والجماعة الترابية "تمنارت" والسلطات المحلية والإقليمية لطاطا.
وشهدت هذه المبادرة الإنسانية إجراء فحوصات طبية في عدد من التخصصات من جملتها طب النساء والتوليد والطب الباطني ، وطب الأطفال وأمراض القلب والشرايين، وطب الجهاز التنفسي وطب العيون وطب الاسنان.
واستفادت الساكنة المحلية المنحدرة من دواوير "تاسلكيت" و" إغير أوغناين" و" إموزلاك" و" تانغروت"، خلال هذه الحملة أيضا، من فحوصات في الطب العام، كما أجريت للمئات من المستفيدين كشوفات بأجهزة الفحص بالصدى فضلا عن قياس ضغط الدم، والكشف عن الإصابة بمرض السكري.
وعلاوة عن هذه الفحوصات، التي اشرف عليها طاقم من الأطباء والمساعدين يصل عددهم إلى حوالي 30 شخصا، تم توزيع كمية من الأدوية ثم تنظيم سهرة فنية تراثية لأبناء المنطقة.