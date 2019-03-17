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الرئيسية | جهات | ساكنة إكنيون ترفض إحياء ذكرى معركة بوكافر

ساكنة إكنيون ترفض إحياء ذكرى معركة بوكافر

ساكنة إكنيون ترفض إحياء ذكرى معركة بوكافر
محمد ايت حساين
الأحد 17 مارس 2019 - 16:21

تستعد السلطات الإقليمية بتنغير، ومعها مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، لإحياء الذكرى السادسة والثمانين لمعركة بوكافر، التي خاضت غمارها قبائل أيت عطا ضد الاستعمار الفرنسي سنة 1933.

وقالت مصادر مسؤولة إن الاحتفال بالذكرى السنوية لمعركة بوكافر خلال هذه السنة يمكن أن يتأجل بسبب الصراع القائم بين غالبية أعضاء مجلس الجماعة ورفض الساكنة استقبال الوفد الرسمي، مضيفة أن بعض التقارير تشير إلى أن أبناء المنطقة يستعدون لمواجهة الوفد الرسمي بالمشاكل التنموية التي تعرفها هذه الجماعة منذ عقود.

الساكنة المحلية لجماعة إكنيون عبرت عن رفضها الاحتفال بالمعركة، واصفة إياه بـ "البروتوكول" لإلهاء الساكنة عن غياب بوادر التنمية، مشيرة إلى أن التنمية بالجماعة في حالة يرثى لها ولا يمكن أن يصدق عاقل أنها جماعة تحتفل بذكرى معركة بوكافر منذ ثمانية عقود من الزمن.

وفي هذا الإطار، قال احمد او داود، من الساكنة المحلية لجماعة إكنيون، إن "الاحتفال بهذه المناسبة لا يأتي بالمنفعة للمنطقة"، موضحا أن "هذا الاحتفال يتم فيه فقط هدر ميزانية من أموال الشعب"، مشددا على أن "الساكنة تسعى من خلال هذه الذكرى إلى تنزيل مشاريع تنموية، وليس إلقاء خطاب بروتوكولي"، وفق تعبيره.

المتحدث لهسبريس أكد أن المشاركين في هذا الاحتفال بإكنيون "يلقون الخطاب نفسه وتتم إعادته كل سنة، ولا تتغير فيه إلا الأرقام"، رافضا في الوقت ذاته ما سماه "استغلال معاناة السكان وتوزيع جوائز عليهم قيمتها لا تتعدى 1000 درهم"، مشيرا إلى أن "الملك محمدا السادس يرسل هؤلاء المسؤولين إلى هذه المناطق لتنميتها على جميع الأصعدة، وليس لإلقاء الخطاب ذاته كل سنة"، وفق تعبيره.

من جهتها، لم تخف زنو تاميمونت، حفيدة أحد الشهداء في معركة بوكافر، مطالبتها بضرورة إلغاء هذه المناسبة السنوية، قائلة إن "هناك جهات تستغل هذا الاحتفال للاسترزاق وتعميق معاناة أحفاد المجاهدين"، بتعبيرها.

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجماعة الترابية إكنيون بقيت كما هي منذ انسحاب الاستعمار، أستحيي أن أسميها جماعة، بل هي قرية نائية"، وتساءلت: "واش هاد الناس مكايحشموش كيجيو مكايجيبوش معامهم حتى شي مشروع ولا كيجيو إشربو أتاي ويكالوا الحلوى؟".

وقالت تاميمونت إن "المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يلقي خطاء بدون معنى على ساكنة جبال صاغرو الذين خاضوا غمار المعركة، ويقدم الأوسمة لأشخاص آخرين بمقر العمالة"، مضيفة أن "مجيء المسؤول نفسه هذه السنة إلى إكنيون غير مرحب به"، وفق تعبيره.

وحسب مصدر مسؤول داخل مجلس جماعة إكنيون، فإن ميزانية الاحتفال بهذه الذكرى تصل ما بين 250 ألف درهم و300 ألف درهم، معتبرا أن هذه الميزانية كبيرة جدا مقارنة مع غياب التنمية بإكنيون، قائلا إن "المندوبية السامية لقدماء المقاومين لا تساهم في المشاريع التنموية، وتأتي فقط لأكل اللوز"، وفق تعبيره.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن جميع أعضاء مجلس جماعة إكنيون، باستثناء الرئيس، سيقاطعون هذه السنة الذكرى السادسة والثمانين، وذلك بسبب مطالبتهم العامل بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية في حق الرئيس لعزله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غيور الأحد 17 مارس 2019 - 16:50
الله يعطيكم الصحة. المنطقة محتاجة تنمية و مشاريع وليس الى خطب جامدة تتكرر كل سنة. اش خاصك البراكة خاصي سانسور امولاي.
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22
2 - مفتاح الأحد 17 مارس 2019 - 17:06
انا ابن مقاوم بوكافر من تروك لم يعترف به كمقاوم وسبق أن طولب بملف عن ذلك قبل مماته بأكثر من عشرين سنة ففعل مدليا بالشهود الذين رافقوه ايام معركة بوكافر وقد مات رحمه الله قبل ان يرى شيئا من ذلك فماباكم بالتعويضات. وها انا ذا احرر تعليقا كل ما ظهر نبأ هذه الذكرى في جريدتنا هسبريس المحترمة. وقد اموت ولم يلب هذا الاعتراف العجيب. قد اومن بقيمة ايت عطى عند اصحاب القرار لكن الجزاء عند الله فيما يفعلون. فطوبا لكم من اللوز والكركاع وما يسبب لكم من الصريصرة والانتفاخ.
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8
3 - richi الأحد 17 مارس 2019 - 17:11
كم من مجاهد خاض المعركة آنذاك لازال على قيد الحياة ؟وهل المندوب بنفسه مقاوم وشارك في المقاوة الوطنية أو أي معركة ضد الجيوش الفرنسية؟لا اظن ذالك يمكن جده ربما. احتفال بدون معنى ومغزى.
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7
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