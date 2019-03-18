"مركز فاس لمهن التربية" يتوعد متدربين بالطرد

هسبريس من فاس

أعلن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس- مكناس أنه "طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمركز والمقتضيات الجاري بها العمل، فإن الغياب غير المبرر لأكثر من خمسة أيام أو عشرة أنصاف أيام خلال مدة التدريب يجعل المتدرب (ة) في وضعية غير قانونية ولا يسمح له (ها) بمواصلة التدريب".

ووفق إعلان من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس، توصلت هسبريس بنسخة منه، موجه إلى كافة المتدربات والمتدربين الخاضعين للتكوين التأهيلي بالمقر الرئيسي للمركز المذكور وفروعه الإقليمية والملحقتين التابعتين له، "سيكون المركز ملزما بإرسال لوائح المعنيين بالأمر إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

تأتي هذه الخطوة في خضم انخراط أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس في الإضرابات التي يخوضها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والتي تتواصل منذ أزيد من أسبوعين.

في غضون ذلك، أوردت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيان أصدرته، أمس السبت، عقب انعقاد مجلسها الوطني بفاس، أن الأساتذة المتدربين فوج 2019 "يلتزمون بتجسيد الإضراب يوم السبت، والحضور في الأشكال النضالية المقررة وطنيا، بينما يستأنفون تكويناتهم في باقي الأيام وحمل الشارة الحمراء مع رفض تسلم أقسام زملائهم المضربين دون تواجد أستاذ مصاحب أثناء التداريب الميدانية".

ودعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في البيان ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع انطلاقا من يوم غد الاثنين، مرفوقا بأشكال احتجاجية موازية تختتم بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط.