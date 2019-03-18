24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة
- حسنية أكادير تحقق تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس "الكاف"
- احتجاج دكاترة الوظيفة
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
مذبحة المسجدين بنيوزيلندا "تفضح" موقف ترامب تجاه المسلمين (5.00)
- الرميد يرهن تصدر "بيجيدي" لانتخابات 2021 باحترام الديمقراطية - (142)
- مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية بالرباط تتشبث بالإدماج في الجامعات - (74)
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة - (72)
- حسنية أكادير تحقق تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس "الكاف" - (49)
- وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مركز فاس لمهن التربية" يتوعد متدربين بالطرد
أعلن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس- مكناس أنه "طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمركز والمقتضيات الجاري بها العمل، فإن الغياب غير المبرر لأكثر من خمسة أيام أو عشرة أنصاف أيام خلال مدة التدريب يجعل المتدرب (ة) في وضعية غير قانونية ولا يسمح له (ها) بمواصلة التدريب".
ووفق إعلان من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس، توصلت هسبريس بنسخة منه، موجه إلى كافة المتدربات والمتدربين الخاضعين للتكوين التأهيلي بالمقر الرئيسي للمركز المذكور وفروعه الإقليمية والملحقتين التابعتين له، "سيكون المركز ملزما بإرسال لوائح المعنيين بالأمر إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".
تأتي هذه الخطوة في خضم انخراط أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس في الإضرابات التي يخوضها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والتي تتواصل منذ أزيد من أسبوعين.
في غضون ذلك، أوردت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيان أصدرته، أمس السبت، عقب انعقاد مجلسها الوطني بفاس، أن الأساتذة المتدربين فوج 2019 "يلتزمون بتجسيد الإضراب يوم السبت، والحضور في الأشكال النضالية المقررة وطنيا، بينما يستأنفون تكويناتهم في باقي الأيام وحمل الشارة الحمراء مع رفض تسلم أقسام زملائهم المضربين دون تواجد أستاذ مصاحب أثناء التداريب الميدانية".
ودعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في البيان ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع انطلاقا من يوم غد الاثنين، مرفوقا بأشكال احتجاجية موازية تختتم بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط.