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كُتّاب وآراء
مؤسسات اجتماعية تتنافس رياضيا بجهة بني ملال
احتضنت دار الطالبة بني زرنتل بدائرة أبي الجعد، يومي السبت والأحد، الإقصائيات الجهوية في كرة القدم المصغرة، في إطار البطولة الوطنية الـ46 لألعاب المؤسسات الاجتماعية التي دأبت مؤسسة التعاون الوطني على تنظيمها سنويا.
وشاركت في هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار "الرياضة في خدمة الدينامية المحلية بالوسط القروي"، فرق تمثل أقاليم خريبكة وبني ملال وخنيفرة وأزيلال والفقيه بن صالح، وأسفرت عن تأهل فريق أزيلال على حساب ممثلي خنيفرة في كرة القدم ذكور، وتأهل فريق الفقيه بن صالح على حساب ممثلي أزيلال في كرة القدم إناث.
وفي تصريح لهسبريس، قال حمان حطبي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة، إن "التظاهرة الرياضية تهدف إلى تنشيط الخدمات الاجتماعية والتربوية بالمؤسسات التابعة للتعاون الوطني، وتقوية أواصر التعارف والتلاقي بين مستفيدي ومؤطري هذه المؤسسات، عبر التنشيط الاجتماعي والتباري الرياضي".
وأضاف أن "هذه التظاهرة الرياضية جرت بتعاون بين المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة، والجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالبة بني زرنتل، وبدعم من السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية والوقاية المدنية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني وجماعة بني زرنتل".