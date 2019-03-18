24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. مذبحة المسجدين بنيوزيلندا "تفضح" موقف ترامب تجاه المسلمين (5.00)

  2. ندوة تقارب دور اللغات الحية في إصلاح التعليم (5.00)

  3. جريمة نيوزيلاندا: رصاصُ الإسلاموفوبيا.. (5.00)

  4. ساكنة إكنيون ترفض إحياء ذكرى معركة بوكافر (5.00)

  5. هؤلاء اختطفهم الموت بنيوزيلاندا .. طفل وواعظ ومهندس طائرات (4.25)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مؤسسات اجتماعية تتنافس رياضيا بجهة بني ملال

مؤسسات اجتماعية تتنافس رياضيا بجهة بني ملال

مؤسسات اجتماعية تتنافس رياضيا بجهة بني ملال
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 18 مارس 2019 - 08:20

احتضنت دار الطالبة بني زرنتل بدائرة أبي الجعد، يومي السبت والأحد، الإقصائيات الجهوية في كرة القدم المصغرة، في إطار البطولة الوطنية الـ46 لألعاب المؤسسات الاجتماعية التي دأبت مؤسسة التعاون الوطني على تنظيمها سنويا.

وشاركت في هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار "الرياضة في خدمة الدينامية المحلية بالوسط القروي"، فرق تمثل أقاليم خريبكة وبني ملال وخنيفرة وأزيلال والفقيه بن صالح، وأسفرت عن تأهل فريق أزيلال على حساب ممثلي خنيفرة في كرة القدم ذكور، وتأهل فريق الفقيه بن صالح على حساب ممثلي أزيلال في كرة القدم إناث.

وفي تصريح لهسبريس، قال حمان حطبي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة، إن "التظاهرة الرياضية تهدف إلى تنشيط الخدمات الاجتماعية والتربوية بالمؤسسات التابعة للتعاون الوطني، وتقوية أواصر التعارف والتلاقي بين مستفيدي ومؤطري هذه المؤسسات، عبر التنشيط الاجتماعي والتباري الرياضي".

وأضاف أن "هذه التظاهرة الرياضية جرت بتعاون بين المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة، والجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالبة بني زرنتل، وبدعم من السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية والوقاية المدنية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني وجماعة بني زرنتل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.