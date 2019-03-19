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كُتّاب وآراء
تسليم سيارات إسعاف ووحدات طبية في وزان
أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، ووفد رسمي مرافق له، على عملية تسليم مفاتيح مجموعة من سيارات الإسعاف ووحدات طبية متنقلة، بالإضافة إلى حافلة للنقل المدرسي.
وفق مصادر هسبريس، فإن العملية عرفت توزيع 5 سيارات إسعاف مجهزة، ووحدتين طبيتين متنقلتين، واحدة منهما مجهزة بجهاز الفحص بالصدى وجهاز آخر خاص بالتحاليل المخبرية، وسيارة للنقل المدرسي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي 2017-2023.
وقد استفادت الجماعات الترابية ونانة ومصمودة وسيدي أحمد الشريف، والجماعتان القرويتان سيدي بوصبر وتروال، من سيارة إسعاف لكل واحدة منها، في الوقت الذي تم تمكين جماعتي تروال وونانة من وحدتين طبيتين متنقلتين.
وبالموازاة مع هذا النشاط، وفي إطار تعزيز العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية بالإقليم، تم استقبال 30 إطارا تمريضيا تم تشغيلهم في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لوزان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية أصدقاء المريض ومستشفى وزان ومندوبية وزارة الصحة بالمدينة ذاتها.
حري بالذكر أنه بعد تنفيذ هذه البرامج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية، استفادت جميع الدوائر الصحية بالعالم القروي من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة استجابة للتعليمات الملكية السامية في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي 2017-2023.