24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
- الزفزافي .. القصة الكاملة
- تراويح من العاصمة الأمريكية
- فيصل عزيزي: الأغاني اليهودية المغربية مليئة بالإيحاءات الجنسية
- حميش: الثقافة ترفع التنمية البشرية .. المثقف يقبع أبراجا عاجية
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)
- عائلات مغربية تشتكي "تنصير" الأطفال قسرا في مدارس هولندية - (71)
- ناصر الزفزافي .. عاشق مكسور الجناح وثائر عنيد في وجه "المخزن" - (67)
- وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات - (54)
- تعادل اتحاد طنجة والوداد يُشعل الصراع مجددا على لقب البطولة - (51)
- الحق في الإيمان والحق في الإلحاد - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبداخل منطقة سوس، مع مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا بالأقاليم الجنوبية.
وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية.
كما ستظهر سحب عليا فوق شمال البلاد، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.
وستهب الرياح قوية نوعا ما، من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وشمالية بالسهول الوسطى وغربية بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء، من القطاع الغربي وأحيانا شمالية بباقي الجهات.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و14 درجة بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية، وما بين 22 و29 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي جهات المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات، والشمال الغربي، وشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و32 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وأقصى جنوب المملكة، وما بين 32 و39 درجة بكل من الشياظمة، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 39 و42 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وبوجدور ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.