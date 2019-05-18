حركة انتقالية داخلية تشمل رجال سلطة باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

فعّلت السلطات الإقليمية بعمالة اشتوكة آيت باها، أمس، حركة انتقالية داخلية، شملت عددا من رجال السلطة، برتية قائد، التحقوا بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية الواسعة لأطر الإدارة الترابية، التي جرت في شهر يونيو من سنة 2018.

واستنادا إلى معطيات توصلت بها هسبريس، فقد جرى تنقيل معاذ أخرديد، قائد قيادة الصفا، إلى المقاطعة الثانية بيوكرى، التي سيتولى قائدها السابق، يوسف البركاوي، قيادة الصفا.

المعطيات ذاتها أفادت بأن دائرة بلفاع ماسة شهدت تنقيل توفيق أمعناوي، قائد قيادة آيت ميلك، لشغل منصب قائد بقيادة بلفاع؛ فيما سيحل نبيل بنعطار، قائد بلفاع، بقيادة آيت ميلك.

وربطت مصادر هسبريس إجراء هذه الحركة الانتقالية في صفوف بعض رجال السلطة باشتوكة آيت باها بالأداء المهني الميداني لهؤلاء المعنيين، حيث شهدت بعض مناطق الإقليم احتقانا بسبب البناء غير القانوني، "لم تتخذ بشأنه السلطات المحلية تدابير استباقية للحيلولة دون الوصول إلى درجة الاحتقان الاجتماعي".