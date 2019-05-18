24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
- الزفزافي .. القصة الكاملة
- تراويح من العاصمة الأمريكية
- فيصل عزيزي: الأغاني اليهودية المغربية مليئة بالإيحاءات الجنسية
- حميش: الثقافة ترفع التنمية البشرية .. المثقف يقبع أبراجا عاجية
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)
- عائلات مغربية تشتكي "تنصير" الأطفال قسرا في مدارس هولندية - (71)
- ناصر الزفزافي .. عاشق مكسور الجناح وثائر عنيد في وجه "المخزن" - (67)
- وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات - (54)
- تعادل اتحاد طنجة والوداد يُشعل الصراع مجددا على لقب البطولة - (51)
- الحق في الإيمان والحق في الإلحاد - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حركة انتقالية داخلية تشمل رجال سلطة باشتوكة
فعّلت السلطات الإقليمية بعمالة اشتوكة آيت باها، أمس، حركة انتقالية داخلية، شملت عددا من رجال السلطة، برتية قائد، التحقوا بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية الواسعة لأطر الإدارة الترابية، التي جرت في شهر يونيو من سنة 2018.
واستنادا إلى معطيات توصلت بها هسبريس، فقد جرى تنقيل معاذ أخرديد، قائد قيادة الصفا، إلى المقاطعة الثانية بيوكرى، التي سيتولى قائدها السابق، يوسف البركاوي، قيادة الصفا.
المعطيات ذاتها أفادت بأن دائرة بلفاع ماسة شهدت تنقيل توفيق أمعناوي، قائد قيادة آيت ميلك، لشغل منصب قائد بقيادة بلفاع؛ فيما سيحل نبيل بنعطار، قائد بلفاع، بقيادة آيت ميلك.
وربطت مصادر هسبريس إجراء هذه الحركة الانتقالية في صفوف بعض رجال السلطة باشتوكة آيت باها بالأداء المهني الميداني لهؤلاء المعنيين، حيث شهدت بعض مناطق الإقليم احتقانا بسبب البناء غير القانوني، "لم تتخذ بشأنه السلطات المحلية تدابير استباقية للحيلولة دون الوصول إلى درجة الاحتقان الاجتماعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لم يعد لديهم من شغل الا تبليغ مراسلات الجماعات .... هذا المنصب لم يبق له من داع .... حتى المسائل الامنية ماعندهومش فيها .. هم ضباط شرطة قضائية ولا احد منهم يجرؤ على تغعيل هذا الاختصاص .. كلما حدث شيئ ما يستنجدون بالدرك .
...... ماذا يهمني كمواطن في ان اعرف اسماء هؤلاء القياد الذين تحركوا ....