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الرئيسية | جهات | حركة انتقالية داخلية تشمل رجال سلطة باشتوكة

حركة انتقالية داخلية تشمل رجال سلطة باشتوكة

حركة انتقالية داخلية تشمل رجال سلطة باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 18 ماي 2019 - 09:45

فعّلت السلطات الإقليمية بعمالة اشتوكة آيت باها، أمس، حركة انتقالية داخلية، شملت عددا من رجال السلطة، برتية قائد، التحقوا بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية الواسعة لأطر الإدارة الترابية، التي جرت في شهر يونيو من سنة 2018.

واستنادا إلى معطيات توصلت بها هسبريس، فقد جرى تنقيل معاذ أخرديد، قائد قيادة الصفا، إلى المقاطعة الثانية بيوكرى، التي سيتولى قائدها السابق، يوسف البركاوي، قيادة الصفا.

المعطيات ذاتها أفادت بأن دائرة بلفاع ماسة شهدت تنقيل توفيق أمعناوي، قائد قيادة آيت ميلك، لشغل منصب قائد بقيادة بلفاع؛ فيما سيحل نبيل بنعطار، قائد بلفاع، بقيادة آيت ميلك.

وربطت مصادر هسبريس إجراء هذه الحركة الانتقالية في صفوف بعض رجال السلطة باشتوكة آيت باها بالأداء المهني الميداني لهؤلاء المعنيين، حيث شهدت بعض مناطق الإقليم احتقانا بسبب البناء غير القانوني، "لم تتخذ بشأنه السلطات المحلية تدابير استباقية للحيلولة دون الوصول إلى درجة الاحتقان الاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن التادلي/ متصرف السبت 18 ماي 2019 - 10:58
لا زلت اجهل لمذا تعطى الاهمية لحركة رجال السلطة دون سواهم ... لمذا لا تنشر لائحة مديري المدارس اذا نقلوا .... القياد موظفون عموميون عاديون كايبداوا بالسلم 10 بحالهوم بحال اي مجاز ... المهام ديالهم تقلصت ...
لم يعد لديهم من شغل الا تبليغ مراسلات الجماعات .... هذا المنصب لم يبق له من داع .... حتى المسائل الامنية ماعندهومش فيها .. هم ضباط شرطة قضائية ولا احد منهم يجرؤ على تغعيل هذا الاختصاص .. كلما حدث شيئ ما يستنجدون بالدرك .
...... ماذا يهمني كمواطن في ان اعرف اسماء هؤلاء القياد الذين تحركوا ....
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2 - jadi السبت 18 ماي 2019 - 12:14
ماهو دور القائد في ضل وجود شرطة ودرك
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3 - Abou Yassine السبت 18 ماي 2019 - 12:53
اظن ان مشكلة رجال السلطة ليست في المؤسسة وإنما في بعض المنتمين إليها كما هو الشأن في جميع المهن فهناك أساتذة مصاصي دماء وأطباء غير شرفاء و.....مع الاحترام للكثير من الشرفاء منهم. أما عن دورهم فلا يمكن لمن لا يعرف المهنة جدا تقدير أهميتها.
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