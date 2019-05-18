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الرئيسية | جهات | دراجات نارية تقلق راحة زوار مسجد الحسن الثاني

دراجات نارية تقلق راحة زوار مسجد الحسن الثاني

دراجات نارية تقلق راحة زوار مسجد الحسن الثاني
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 17 ماي 2019 - 23:48

أثار العدد الكبير للدراجات النارية، خاصة الكبيرة الحجم والتي تصدر أصواتا مزعجة، غضبا واسعا في صفوف ساكنة العاصمة الاقتصادية، لا سيما بالقرب من مسجد الحسن الثاني الذي يعرف إقبالا كبيرا للمواطنين سواء لصلاة التراويح أو للتنزه.

واستغرب العديد من المواطنين من تعمد سائقي هذه الدراجات النارية المرور بسرعة كبيرة على مستوى كورنيش مسجد الحسن الثاني وفِي اتجاه عين الذئاب، في تحد صارخ للقوانين ودون مراعاة للمارة والراجلين.

وانتقدت فعاليات جمعوية بالدار البيضاء تحويل بعض هؤلاء المراهقين من أصحاب الدراجات النارية الساحات العمومية إلى حلبة للتسابق واستعراض العضلات، والذين جعلوا العديد من الأسر متذمرة من هذه التصرفات.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصرفات التي يقوم بها أصحاب الدراجات النارية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة وضع حد لهؤلاء المخالفين للقانون، خصوصا أنهم يتسببون في حوادث السير، فيما يستغل البعض الفرصة لتنفيذ عمليات سرقة.

وتحركت السلطات الأمنية بالدار البيضاء من أجل وقف هذه الفوضى التي يتسبب فيها هؤلاء المراهقون بالدراجات النارية، إذ أعطيت تعليمات لفرق الدراجين بتوقيف المشكوك فيهم؛ فيما عملت فرق شرطة المرور على حجز العديد من الدراجات، بعدما تبين أن أصحابها لا يتوفرون على الوثائق الخاصة بها.

وأكدت مصادر أمنية بولاية أمن الدار البيضاء، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تعليمات وجهت إلى مختلف الفرق من أجل وضع حد لهذا التسيب وإثارة قلق المواطنين بالمناطق السياحية مثل كورنيش مسجد الحسن الثاني وعين الذئاب.

وجرى تخصيص عدد من الأمنيين مرفوقين بـ"الديباناج"، إذ لوحظ توقيف العشرات من الدراجات النازية وحجزها، بسبب غياب الوثائق القانونية، ناهيك على عدم وضع أصحابها للواقيات "الخودة".

ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية المسؤولين الأمنيين بتكثيف المراقبة على مستوى المناطق التي تعرف توافد المواطنين، خصوصا في شهر رمضان، إذ يتسبب هؤلاء المخالفون للقانون في ضجيج كبير يزعج الأسر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - badr.Madrid السبت 18 ماي 2019 - 00:17
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.اتقوا الله في أنفسكم و احترموا بيت الله وجموع المصلين وإذا أردتم اللعب فارض الله واسعة.ورمضان مبارك كريم.
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41
2 - casaoui السبت 18 ماي 2019 - 00:17
يزعجون الساكنة و المصلين
خاصهم باراج للحد من هده الظاهرة المراهقية
هدو محال مسلمين
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35
3 - شاهد. السبت 18 ماي 2019 - 00:43
رمضان مبارك.هذه الدراجات الكبيرة المزعجة .تغزو جل المدن الكبرى اصحابها بدون خودات و غالبا ما يروقهم التجوال ما بعد المغرب ولا يحترمون اي احد بل ربما الازعاج مقصود..
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41
4 - Hassan Sima السبت 18 ماي 2019 - 00:52
فعلا الأمر لا يطاق يجب على الأمن التدخل لأنهـم يزعجون الناس في گافة المدن المغربية من هـل وذب يشتري دراجة ويقوم ببعض التعديلات على المضخة حتى تصدر أصوات لا تطاق
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40
5 - moha tout court السبت 18 ماي 2019 - 01:38
أغلب هؤلاء "ممربينهومش واليدهم إلى كانوا عندهم شي والدين مربيين.."
نتمنى أن يقوم الأمن بردعهم بتغريمهم وحجز دراجاتهم...
مؤخرا بالرباط ،أوقف رجال الأمن أحدهم يمتطي دراجة نارية من الحجم الكبير بعد قيامه بمخالفة سير فاتصل الشاب بأبيه... الذي أمر الأمنيين بإخلاء سبيل ابنه لكن هذا الأخير لم يعد إلى منزل والديه فقد هلك في حادثة سير مباشرة بعد مغادرة الحاجز الأمني... رحمه الله...
أتيت بهذا ليس شماتة ولكن للاعتبار وتنبيه الآباء للمآسي التي تنتج عن تهور هؤلاء الشباب...
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3
6 - ملاحظ السبت 18 ماي 2019 - 02:32
ظاهرة تغزو جميع الأحياء تزعج راحة السكان وفي أوقات متأخرة من الليل ولا رقيب او حسيب
تحال نفسك تعيش في بلاد السيبة امام صمت الجميع
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4
7 - mouradmorocco السبت 18 ماي 2019 - 06:29
il faut separer casablanca en 2 parties cote touristique et cote citoyen ..le cote touristique doit avoir un visa pour rentrer (un control draconiene ) et l autre cote c est pour mr et madame tt le monde sans controle
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1
8 - Citoyenne السبت 18 ماي 2019 - 07:33
Mais où sont les responsables !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0
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0
9 - هارون السبت 18 ماي 2019 - 07:39
شكرا لاثارة هذا الموضوع . ان هذه الدراجات تخلق فينا الهلع وتزعجنا وخاصة الاطفال والمرضى في الليل . حيث يتعمد اصحابها اصدار اصوات مزعجة لا تحتملها الاذن اضافة الى السرعة واستعراض القوة والعضلات . اضافة الى عدم ارتداء الخوذة القانونية و من المهم مراقبة لوحات الترقيم غير القانونية فهم يضعونها صغيرة لا ترى حتى من القرب مما يجب اعتبارها منعدمة فاذا ارتكب السائق حادثة او مخالفة وفر فلا يستطيع احد معرفة رقم اللوحة . شكرا لكم من جديد .
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3
10 - فرحات السبت 18 ماي 2019 - 09:17
تقلق راحة بال كل سكان الداراابيضاء قاطبة خصوصا سكان القاطنين بمحادات الشوارع والمحطة الطرقية اولاد زيان .إضافة إلى سوق اليوسفية الذي أصبح يزيد من نسبة التلوث البيئي بمواد البلاستيك مع غض الطرف من طرف الجهات المعنية
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2
11 - 3andak lhak السبت 18 ماي 2019 - 10:16
كذالك في مدينة خنيفرة نفس المشكل
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2
12 - مصطفى السبت 18 ماي 2019 - 11:29
ان الظاهرة الدراجات بجميع اشكالها التي ابتلينا بها وما يصدر عن من ازعاج و قلق للراحة المواطنين ناهيك عن الحوادت المميتة لا تنحصر فقط في منطقة عين الدياب ولكورنيش بل متواجدة في كل حي ودرب ليلا ونهارا بلا حسيب ولا رقيب كان هده البلاد بدون قانون يجب ان يحافظ على النظام العام ويوفر الأمن للمواطنين. دون أن نتحدث عن الدرجات الثلاثية والباعة المتجولين و تكاثر عدد السيارات و ما تسببوا هده الآفات من فوضى عارمة فحدث ولا حرج .اللهم يارب نعود بك من فتنة المسيح الدجال.
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