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كُتّاب وآراء
دراجات نارية تقلق راحة زوار مسجد الحسن الثاني
أثار العدد الكبير للدراجات النارية، خاصة الكبيرة الحجم والتي تصدر أصواتا مزعجة، غضبا واسعا في صفوف ساكنة العاصمة الاقتصادية، لا سيما بالقرب من مسجد الحسن الثاني الذي يعرف إقبالا كبيرا للمواطنين سواء لصلاة التراويح أو للتنزه.
واستغرب العديد من المواطنين من تعمد سائقي هذه الدراجات النارية المرور بسرعة كبيرة على مستوى كورنيش مسجد الحسن الثاني وفِي اتجاه عين الذئاب، في تحد صارخ للقوانين ودون مراعاة للمارة والراجلين.
وانتقدت فعاليات جمعوية بالدار البيضاء تحويل بعض هؤلاء المراهقين من أصحاب الدراجات النارية الساحات العمومية إلى حلبة للتسابق واستعراض العضلات، والذين جعلوا العديد من الأسر متذمرة من هذه التصرفات.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصرفات التي يقوم بها أصحاب الدراجات النارية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة وضع حد لهؤلاء المخالفين للقانون، خصوصا أنهم يتسببون في حوادث السير، فيما يستغل البعض الفرصة لتنفيذ عمليات سرقة.
وتحركت السلطات الأمنية بالدار البيضاء من أجل وقف هذه الفوضى التي يتسبب فيها هؤلاء المراهقون بالدراجات النارية، إذ أعطيت تعليمات لفرق الدراجين بتوقيف المشكوك فيهم؛ فيما عملت فرق شرطة المرور على حجز العديد من الدراجات، بعدما تبين أن أصحابها لا يتوفرون على الوثائق الخاصة بها.
وأكدت مصادر أمنية بولاية أمن الدار البيضاء، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تعليمات وجهت إلى مختلف الفرق من أجل وضع حد لهذا التسيب وإثارة قلق المواطنين بالمناطق السياحية مثل كورنيش مسجد الحسن الثاني وعين الذئاب.
وجرى تخصيص عدد من الأمنيين مرفوقين بـ"الديباناج"، إذ لوحظ توقيف العشرات من الدراجات النازية وحجزها، بسبب غياب الوثائق القانونية، ناهيك على عدم وضع أصحابها للواقيات "الخودة".
ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية المسؤولين الأمنيين بتكثيف المراقبة على مستوى المناطق التي تعرف توافد المواطنين، خصوصا في شهر رمضان، إذ يتسبب هؤلاء المخالفون للقانون في ضجيج كبير يزعج الأسر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
خاصهم باراج للحد من هده الظاهرة المراهقية
هدو محال مسلمين
نتمنى أن يقوم الأمن بردعهم بتغريمهم وحجز دراجاتهم...
مؤخرا بالرباط ،أوقف رجال الأمن أحدهم يمتطي دراجة نارية من الحجم الكبير بعد قيامه بمخالفة سير فاتصل الشاب بأبيه... الذي أمر الأمنيين بإخلاء سبيل ابنه لكن هذا الأخير لم يعد إلى منزل والديه فقد هلك في حادثة سير مباشرة بعد مغادرة الحاجز الأمني... رحمه الله...
أتيت بهذا ليس شماتة ولكن للاعتبار وتنبيه الآباء للمآسي التي تنتج عن تهور هؤلاء الشباب...
تحال نفسك تعيش في بلاد السيبة امام صمت الجميع