خريبكة .. توزيع سيارات احتفاءً بالتنمية البشرية

صالح الخزاعي من خريبكة

احتفاء بالذكرى الرابعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضن مقر دار الطالبة بمدينة خريبكة، ليل أمس الجمعة، حفل توزيع مفاتيح أربع سيارات، من أجل الاستفادة من خدماتها على مستوى مدينة خريبكة وجماعة بولنوار وإقليم خريبكة.

وأشرف عبد الحميد أشنوري، عامل إقليم خريبكة، على عملية توزيع مفاتيح السيارات الأربع، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والإدارية ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب عدد من المنتخبين والفعاليات الجمعوية والإعلامية بالمنطقة.

وتم بالمناسبة تخصيص وحدة الإسعاف الاجتماعي المتنقل لفائدة الجماعة الحضرية لخريبكة، ضمن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، حيث حملت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المشروع، وساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ500000 درهم، فيما ساهم الشركاء بتوفير السائق والتسجيل والتأمين والوقود والصيانة والتسيير.

واستفادت جماعة بولنوار من سيارة إسعاف مجهزة، ضمن البرنامج الأفقي 2018. وحملت الجماعة المذكورة المشروع، فيما ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ250000 درهم، على أن يُساهم الشركاء بتوفير السائق والتسجيل والتأمين والوقود والصيانة والتسيير.

وحصل إقليم خريبكة على سيارة مجهزة لإصلاح حافلات النقل المدرسي ضمن البرنامج الأفقي 2018، وحملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المشروع، فيما ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ285000 درهم، على أن تتكلف إحدى التعاونيات بتوفير السائق والتسجيل والتأمين والوقود والصيانة والتسيير، إضافة إلى توزيع سيارة متنقلة للتكوين ساهمت فيها INDH بـ500000 درهم.

يشار إلى أن عامل إقليم خريبكة استغل فرصة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل التواصل مع الضيوف ودعوتهم إلى إفطار وعشاء جماعيّين، تخللتهما قراءات للقرآن الكريم والأمداح النبوية وإقامة صلاتي المغرب والعشاء والتراويح والدعاء في فضاءات خصصت لهذا الحفل داخل وبمحاذاة دار الطالبة.