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غياب الترخيص يفضي إلى حجز دجاج في زاكورة

غياب الترخيص يفضي إلى حجز دجاج في زاكورة
هسبريس من زاكورة
الأحد 19 ماي 2019 - 08:40

تمكنت السلطة المحلية بقيادة النقوب التابعة لإقليم زاكورة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من حجز 1060 رأس دجاج حيا، بدوار تملالت التابع لجماعة آيت ولال، لعدم توفر صاحبها على رخصة التربية والبيع.

وحسب مصادر هسبري، فإن عملية حجز الدجاج ذاته جاءت نتيجة عدم حصول التاجر المعني على التراخيص المطلوبة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدجاج سليم ولا يعاني من أي مرض.

وذكرت المصادر ذاتها أن السلطة المحلية قامت بتحرير محضر رسمي في الموضوع، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الموضوع.

وسبق للجنة المحلية لليقظة الصحية من حجز بعض المواد الغذائية الفاسدة لدى بعض التجار، وتم إتلافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ouvrier الأحد 19 ماي 2019 - 09:29
لو قامت هذه اللجنة لليقضة الصحية الى دوار ايت ساون جماعة تنسيفت لرءت العجب العجاب .هناك 13 وحدة لتفريخ الدجاج بدون ترخيص ولا رقابة
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