مبادرة التنمية توزع كراسٍ متحركة بسيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

أشرف عبد المجيد الكياك، عامل عمالة إقليم سيدي سليمان، رفقة إدريس الشريفي، مندوب وزارة الصحة بالإقليم، وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والإدارية ومنتخبين وفعاليات مدنية وجمعوية، السبت، على توزيع كراسٍ متحركة على بعض نزيلات ونزلاء دار المسنين بسيدي سليمان، في إطار تخليد الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تُخَلَّد هذه السنة تحت شعار "التعليم الأولي.. رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري".

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لسيدي سليمان ومندوبية وزارة الصحة، تتسلم بموجبها هذه الأخيرة ما مجموعه 64 كرسيا متحركا، تم توزيع 10 منها ببستان العجزة، فيما ستتكلف مندوبية الصحة بتوزيع الباقي على المحتاجين من أبناء الإقليم.

زهير الوليجي، رئيس القسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي سليمان، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "نشاط اليوم يندرج في إطار مجموعة من الأنشطة التي ستمتد إلى نهاية ماي، وستشمل زيارة ميدانية لأوراش بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة، وكذا تسليم مفاتيح مجموعة من حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، التي تم اقتناؤها في إطار برنامج محاربة الفقر وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي".

وأضاف أنه "سيتم تنظيم يوم احتفالي بمناسبة الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان يتضمن عروضا وتكريما لشخصيات تميزت في مجالات متعددة على صعيد الإقليم".

من جهته، ثمن إدريس الحشلافي، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية المسيّرة لبستان العجزة بسيدي سليمان، "هذه المبادرة التي تروم مساعدة النزلاء الذين يجدون صعوبة في التحرك والتنقل"، داعيا "المحسنين إلى إعطاء عناية خاصة لهذه الفئة المجتمعية التي تحتاج إلى الدعم والمساندة".

واختتم هذا النشاط بمائدة إفطار نظمت على شرف نزيلات ونزلاء دار المسنين بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.