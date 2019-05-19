مدارس تعليمية تتنافس رياضيا بسوق السبت

حميد رزقي من سوق السبت أولاد النمة

اختتمت، مساء السبت، بالملعب الجماعي لسوق السبت فعاليات النسخة الأولى من دوري المدارس التعليمية بالمدينة، الذي تنظمه جمعية نادي أمل سوق السبت، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنسيق مع المجلس الجماعي لسوق السبت.

اختتام هذه النسخة، التي حضرها إلى جانب العشرات من محبي الرياضة، رئيس المجلس الجماعي لسوق السبت، وباشا المدينة، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ورئيس قسم الأعمال الاجتماعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالفقيه بن صالح، ومنتخبون وفعاليات جمعوية، جاء بعد منافسة قوية لـ16 فرقة رياضية من مختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية، سواء منها العمومية أو الخصوصية (فئة 09 إلى 12 سنة) بالمدينة. وقد أسفرت المباراة النهائية عن فوز مدرسة الرشاد على مدرسة الأنوار بالضربات الترجيحية.

ويأتي هذا الدوري الرياضي تزامنا مع الذكرى 14 لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقول محمد الماكوري، عضو الجامعة الوطنية لكرة القدم ورئيس جمعية نادي أمل سوق السبت، للتعبير عن الدعم القوى الذي يوفره هذا الورش الملكي للرياضة والشباب عامة.

وتبقى الغاية الكبرى المتوخاة من هذه النسخة، التي عرفت تنظيما محكما، وجاءت تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، "ليس فقط التنقيب عن الطاقات الرياضية التي تعج بها أحياء المدينة، وإنما أيضا، وهذا هو الأهم، من أجل ترسيخ ثقافة الجسم السليم في العقل السليم، التي صارت مدننا وقُرانا في أمس الحاجة إليها بالنظر إلى استفحال عدد من الظواهر المرضية بالمجتمع"، يضيف الماكوري.

ووصف عضو الجامعة الوطنية لكرة القدم الطفرة الرياضية التي تعرفها مدينة سوق السبت، بـ"العهد الجديد"، الذي سيعتمد فيه الفريق الأول بالمدينة على الناشئة لبناء قاعدة كروية محلية، إيمانا من الجمعية بمدى أهمية الطاقات والمواهب المحلية، التي اتضح من خلال هذه النسخة أنها قادرة على صناعة تاريخ مدينة سوق السبت في مجال كرة القدم، يقول الماكوري.

من جانبه، أشار بلقاسم الوستيتي، رئيس المجلس الجماعي، إلى بعض الإكراهات التي تعرفها الجماعة الترابية بسبب النقص الواضح في ملاعب القرب نتيجة غياب الوعاء العقاري، مضيفا أن "هذا الإكراه لم يكن يوما عائقا أمام المجلس الجماعي بجميع مكوناته لدعم الجمعيات الرياضية، بما أن ذلك يدخل في إطار برنامج عمله التنموي".

يذكر أن تصريحات متطابقة لفعاليات جمعوية أقرت، إلى جانب حمادي الطويف، المندوب الإقليمي للتعليم بالفقيه بن صالح، بأهمية النسخة الحالية، ومدى تأثير إشعاعها على الناشئة بمختلف المؤسسات التعليمية، التي كان تلامذتها وأطرها يحجون إلى الملعب الجماعي لسوق السبت لتتبع كل المباريات التي انطلقت في العاشر من ماي الجاري.