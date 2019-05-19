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نقابات تعليمية تحتج بالشموع في شوارع وزان

نقابات تعليمية تحتج بالشموع في شوارع وزان
أيوب صدور من وزان
الأحد 19 ماي 2019 - 14:15

حج العشرات من النقابيين عن المكاتب الإقليمية التعليمية بوزان، وهي الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والمكتب الإقليمي لنقابة التعليم المنضوي تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم UMT، إلى ساحة الاستقلال لتنظيم وقفة احتجاجية بالشموع بغية "إسقاط التعاقد"، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

الوقفة التي انطلقت في حدود العاشرة و50 دقيقة، وامتدت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة السبت، حملت شعارات متنوعة، ونددت بـ"غياب حوار جاد ومسؤول من قبل الوزارة الوصية". كما طالبت بضرورة حماية المدرسة العمومية من المخططات التخريبية التي تروم تدمير القطاع التربوي.

عبد الصمد الدكالي، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم "ف د ش"، قال إن الوقفة جاءت استجابة لنداء التنسيق النقابي الخماسي سالف الذكر، الذي نادى بتفعيل عدد من الأشكال النضالية (مسيرات ووقفات) على صعيد الأقاليم والجهات، بغية الدفاع عن المدرسة العمومية، وترسيم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة إسوة بزملائهم في القطاع العمومي.

وأضاف الدكالي، في تصريح لهسبريس، أن "الشكل النضالي هو استمرارية لمجموعة من الأشكال الرامية إلى الدفاع عن مطالب أسرة التعليم، التي تضم مجموعة من الفئات، منها فئة أساتذة الزنزانة 9، وضحايا النظامين، ومطلب الترقي بالشهادات، وغيرها من الفئات المتضررة من سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع".

وقال نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بوزان، إن الرسالة المتوخاة من هذه الوقفة "أننا متواجدون بالشارع وماضون في احتجاجاتنا وأشكالنا النضالية إلى غاية تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات التعليمية".

من جانبه، قال محمد القيطوني، كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزان، إن المحطة النضالية تكرس إصرار النقابات التعليمية على الدفاع والمطالبة بحقوق الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011.

وأضاف القيطوني "ككونفدراليين، فإن الوقفة الاحتجاجية تجديد لرفضنا مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي قاطعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على اعتبار أن هذا الاتفاق لا يرقى إلى مستوى المطالب والحد الأدنى للكونفدراليات والكونفدراليين.

"علاش جينا واحتجينا.. الترسيم اللي بغيينا"، والعاداو والعاداو.. بغا يخرجونا نسعاو"، وخا تعيا ما تطفي.. غاتشعل غاتشعل"، شعارات من بين أخرى رفعها المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية التي راقبتها أعين السلطات المحلية والأمنية بالزي الرسمي والمدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - SARA الأحد 19 ماي 2019 - 14:50
التعليم يحتضر لكن الحمد لله.. هناك مقاومة نتمنى لها النجاح.
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2 - هم.....هم الأحد 19 ماي 2019 - 15:49
الحمد لله ، صديقكم و رفيق دربكم ، فضح أمركم ، فعلمنا التفرع النقابي ، و علمنا منه كذلك ، كيف عطلتم التدريس من اجل اتاحة الفرصة للمدلعين من اجل الالتحاق بالساعات الإضافية و العمل النقابي الجمعوي و النضالي للاسترزاق، علمنا منه كذاك ان معظمكم بمجرد تسلم الاجرة الاولى للسلم 11 , ينكس على عقبيه .....هذا هو بنزيدان كما تسمونه ، وضعكم تحت المجهر امام ملايين أفراد الشعب.
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