اعتداء على نقابيّ يُسبب إضرابا عمّاليا بتطوان

هسبريس من تطوان

يخوض مستخدمو شركة تعاونيّة الحليب "كولينور" بتطوان إضرابا مفتوحا عن العمل لليوم الرّابع على التّوالي، بسبب "اعتداء أحد مسؤولي الشّركة على مندوب الأجراء، والتّعسّفات الّتي تمارسها الإدارة"، وفق شهادات بعض المستخدمين.

المصادر ذاتها أكّدت عزم مستخدمي الشّركة على "مواصلة النّضال حتّى تسوية جميع المشاكل العالقة وتحقيق كافّة المطالب الواردة في الملفّ المطلبيّ"، مؤكدة مطالبتهم المسؤولين بـ"التّدخّل بشكل جادّ لحماية حقوقهم الاجتماعيّة والقانونيّة"، والتّصدّي لـ"جبروت وطغيان أحد مسؤولي الشّركة".

من جانبه، أعرب المكتب النّقابيّ لمستخدمي ملحق الشّركة بطنجة عن تضامنه "المطلق واللّامشروط" مع مستخدمي الشّركة بتطوان، مؤكّدا استعداد أعضائه "الدّخول في إضراب مفتوح عن العمل مساندة لهم في جميع محطّاتهم النّضاليّة المتّخذة ردّا على الإجراءات التّعسّفيّة الّتي تستهدف مناديب العّمال والممثّلين النّقابيّين"، وفق ما ورد في البيان.

وكان مستخدمو شركة تعاونيّة الحليب بتطوان قد صعّدوا من أشكالهم النّضاليّة بتنفيذ اعتصام جزئيّ ليلة أمس، بعد أربعة أيّام من الإضراب المفتوح عن العمل الّذي بدأ يوم الخميس المنصرم، ردّا على اعتداء أحد مسؤولي الشّركة على مندوب الأجراء (ن.ل)، بالإضافة إلى تدخّل "بعض الدّخلاء والمقرّبين في التّسيير بطريقة عشوائيّة، استهدفت وبطريقة خاصّة استفزاز مندوبي العمّال، وأيضا التّماطل في المحاورة حول الملفّ المطلبيّ"، بتعبير بلاغ سابق للمكتب النّقابيّ لمستخدمي التّعاونيّة.