وفد يتفقد مشاريع التنمية البشرية بالفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

زارت، اليوم الإثنين، لجنة إقليمية تتكون من العربي بوعابيدي، رئيس قسم الأعمال الاجتماعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالفقيه بن صالح، وأحمد دامو، المدير الإقليمي لوزارة الشبيبة والرياضة، وعزيز عميرة، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وشخصيات مدنية أخرى، المركز الاجتماعي متعدد التخصصات بسوق السبت أولاد النمة.

وتهدف الزيارة التي تدخل في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب بوعابيدي، إلى الاطلاع على سير الاشتغال بمختلف ورشات هذا المرفق الذي كان قد دشنه العاهل المغربي بتاريخ 20 ماي 2014، والتأكيد على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للفئات الهشة تماشيا مع فلسفة هذا الورش الملكي.

وبالمناسبة، اطلعت اللجنة الإقليمية، رفقة ممثلي السلطات المحلية والأمنية ورئيس المجلس الجماعي والقائد الإقليمي للوقاية المدنية وفعاليات المجتمع المدني، على العديد من ورشات هذا المرفق الاجتماعي، وخاصة منها الإعلاميات، الفصالة والخياطة، الأيروبيك، التجميل والحلاقة، الرسم والسيراميك، والموسيقى، بالإضافة إلى قاعة العرض السينمائي والمسرحي.

وعلى هامش الزيارة، أكد نبيل نايت ثلاث، رئيس شبكة تسيير المركز الاجتماعي، لهسبريس، على النجاح الذي حققه هذا المشروع التنموي، واصفا إياه بـ"المعلمة الاجتماعية" التي باتت حسبه تستأثر باهتمام متزايد للعنصر النسوي، خاصة بورشات الخياطة والفصالة والأيروبيك والحلاقة والتجميل، وباهتمام الشباب والطلبة بمجال الإعلاميات.

وفي السياق ذاته قام أعضاء اللجنة الإقليمية بزيارة مماثلة إلى دار الطالب والطالبة بالجماعة سيدي عيسى الترابية، وضربوا موعدا، مساء هذا اليوم، لزيارة دار الطالب والطالبة بالجماعة الترابية بني وكيل، حيث سيقام إفطار جماعي لفائدة النزلاء ومجموعة من الأطفال المعاقين.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ذاتها كانت قد اطلعت على دار الطالب والطالبة، ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالفقيه ين صالح، والمعرض الخاص بالأنشطة المدرة للدخل الذي يقام بالمدينة، والمستمر على مدى عشرة أيام ابتداء من يوم الجمعة 17 ماي إلى السابع والعشرين منه من السنة الحالية.