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الرئيسية | جهات | سيدي سليمان تحتفي بالقيم التربوية للقرآن الكريم

سيدي سليمان تحتفي بالقيم التربوية للقرآن الكريم

سيدي سليمان تحتفي بالقيم التربوية للقرآن الكريم
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:08

شهدت جنبات مسجد الهدى بمدينة سيدي سليمان، بعد ظهر الاثنين، الجلسة الافتتاحية لأسبوع القرآن الكريم الذي دأب المجلس العلمي المحلي على تنظيمه كل سنة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الأبرك.

بعد جلسة الافتتاح، ألقى الدكتور زيد بوشعراء، وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، محاضرة بعنوان "المقاصد التربوية في القرآن الكريم"، أمام كل من رئيسي المجلسين العلميين لإقليم القنيطرة وإقليم سيدي قاسم، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية لكل من سيدي سليمان وسيدي قاسم، وبعض الأئمة والمرشدين والمرشدات، إضافة إلى بعض الوعاظ والواعظات و"سلاطين الطلبة" وجمع من المصلين.

وستعرف الدورة الثالثة عشرة، التي اخْتيرَ لها شعار "القيم التربوية في القرآن الكريم"، تقديم عروض وندوات بمجموعة من مساجد الإقليم وكذا بدار الثقافة بمدينة سيدي يحيى ودار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان، يلقيها ثلة من الأساتذة والأستاذات وبعض رؤساء المجالس العلمية على مدار أسبوع كامل.

وسيتوج هذا الأسبوع القرآني بحفل ختامي بساحة البلدية يوم السبت 19 رمضان بعد صلاة التراويح، وسيتضمن أمداحا نبوية وقراءات قرآنية مع توزيع جوائز تشجيعية على الفائزين في مختلف المسابقات المحلية والإقليمية.

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