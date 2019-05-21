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كُتّاب وآراء
عامل السراغنة يعطي انطلاقة ورش التعليم الأولي
أعطى هشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة، الاثنين، الانطلاقة الفعلية لورش تطوير وتعميم التعليم الأولى الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمركز التعليم الأولي بالمدرسة القرآنية بجماعة أولاد اصبيح.
وفي إطار هذه الزيارة التي تأتي تخليدا للذكرى الـ14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تفقد المسؤول الأول المذكور، رفقة الوفد المرافق له، قسم التعليم الأولي الذي يضم 24 قاعة، تم إحداثها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلة أولى، ستليها أقسام أخرى قصد المساهمة في تنزيل المخطط الإقليمي لتطوير وتعميم التعليم الأولى بالإقليم.
يذكر أن هذه الزيارة حضرها كل من محمد الشيكر، الكاتب العام للعمالة، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء بعض الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، والسلطات الإقليمية والمحلية، وممثل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين.