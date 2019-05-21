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كُتّاب وآراء
فطور رمضاني يشجع التضامن في جماعة واولى
ترأس محمد باري، الكاتب العام لعمالة أزيلال، فطورا جماعيا لفائدة النزيلات والنزلاء بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، أمس الإثنين، بالجماعة الترابية واولى بإقليم أزيلال.
وفي إطار هذه الزيارة التي تأتي تخليدا للذكرى الـ14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تفقد محمد باري، رفقة وفد مرافق له، مختلف مرافق هذه المؤسسة التي تم إحداثها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وشارك نزلاءها إفطارا جماعيا قبل أن يستمع الى كلمات بالمناسبة لكل من رئيس قسم العمل الاجتماعي، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، ورئيس ومديرة الجمعية الخيرية.
وفي السياق ذاته، تابع باري، رفقة الحضور، عرضين حول إنجازات "جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية"، وترأس حفل توزيع الجوائز والشواهد التقديرية على المتفوقين دراسيا في الدورة الأولى برسم الموسم الدراسي 2018/2019.
يذكر أن هذه الزيارة حضرها كل من رئيس الجماعة الترابية لواولى، وأعضاء اللجنة المحلية والإقليمية للتنمية البشرية، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، ورئيس النسيج الجمعوي بأزيلال، وأعضاء "جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية"، ورئيس وأعضاء الجمعية الخيرية، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلو السلطات المحلية، وأطر تربوية، ورؤساء مصالح وإدارات محلية.