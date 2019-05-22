تدبير النفايات يلمّ فعاليات سياسية بسيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم سيدي سليمان اجتماعا ترأسه عبد المجيد الكياك، عامل الإقليم، خصص لتسليط الضوء على قطاع تدبير النفايات المنزلية، وتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بهذا القطاع لخلق سياسة جديدة تقطع مع كل الممارسات السابقة التي أضرت به.

حضر هذا الاجتماع الكاتب العام للعمالة، وباشا المدينة، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان، والمدير العام لشركة كازاتيكنيك المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالإقليم، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الملحقات الإدارية، وفعاليات جمعوية وحقوقية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية.

استهل عامل الإقليم كلمته بالتأكيد على "وضع حد لأطماع العديد من الجهات التي يسيل لعابها لقطاع النظافة الذي يعتبر قطاعا حساسا"، داعيا المدير العام لشركة كازاتيكنيك إلى العمل مع مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة على "احترام دفتر التحملات في إطار من الشفافية والوضوح".

وأوضح الكياك أن "الموارد البشرية للشركة ليست موضوع محاباة جهة من الجهات، بل يجب أن تسخر لخدمة المصلحة العامة للمواطن السليماني ونظافة مدينته، وإذا ثبت ذلك سيتم تحريك المساطر والمتابعات القانونية الواجبة لحماية الشركة وسمعة الإدارة"، مطالبا مديرها بأن "يحدد قائمة الموارد البشرية الموجودة لدى الشركة على الميدان كل باسمه ومجال اشتغاله".

ودعا العامل إلى "إحداث لجنة للتبع طبقا للقانون وللاتفاقية الجاري بها العمل للوقوف على مدى احترام هذه الالتزامات ومتابعة أجرأة الاستثمارات في العقد الجديد الذي يمتد على مدى سبع سنوات"، مناشدا الشركة "الإسراع بتوفير التجهيزات ومعدات الاشتغال داخل الآجال المعقولة دون أن تتجاوز سقفا زمنيا معقولا".

وطلب المتحدث ذاته من المجموعة والشركة النائلة للصفقة "الانفتاح على المجتمع المدني والصحافة المحلية، والقيام بحملات تحسيسية في صفوف المواطنين والتجار والأسر للإسهام في تعميق الوعي بالثقافة البيئية وترسيخ القيم البيئية الايجابية".

من جهته، أكد المدير العام لشركة كازاتيكنيك "التزام شركته بدفتر التحملات وتوفير الموارد اللازمة لسير العملية بشكل منطقي"، داعيا إلى "الإسراع بتهيئة مطرح النفايات المتواجد بمدينة سيدي سليمان حتى يتسنى للشركة إدخال آلياتها الجديدة بكل سهولة وليونة".

وفي ختام اللقاء، دعا عامل الإقليم إلى "إرسال مذكرة إلى رئاسة بلدية سيدي يحيى لاتخاذ مقرر بموجبه يتم نقل أمر تدبير قطاع النظافة من طرف الجماعة سالفة الذكر إلى مجموعة الجماعات بني احسن للبيئة، تسهيلا للعمل ولوجود مخاطب وحيد للشركة".

تجدر الإشارة إلى أنه في دورة استثنائية للمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان الأسبوع الماضي، تم التصويت للانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، ليطرح سؤال حول من سيكون المخاطب مستقبلا لشركة النظافة في المدينة بعد هذا الانسحاب.