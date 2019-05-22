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كُتّاب وآراء
باعة التجوال يعيبون المنظر الجميل بسوق السبت
طالب سكان حي المنظر الجميل، المعروف بحي معمل السكر، بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، عامل الإقليم، برفع الضرر الذي لحقهم جراء "انتشار الباعة المتجولين بالحديقة العمومية الممتدة من مبنى الدرك الملكي إلى حدود مقر المحكمة الابتدائية".
وقال المشتكون في شكايتهم، تتوفرهسبريس على نسخة منها، إن الحديقة تحولت إلى مكان "يجمع الباعة الجائلين واللصوص وبائعي المخدرات إلى جانب عدد من المظاهر المخلة بالحياء العام التي تؤرق بال الساكنة (كلام ساقط، مشاجرات...)"، مشيرين إلى أن واقع الحال بالحديقة أصبح يتسبب في عرقلة السير العام ويمنعهم من الخروج أو الدخول إلى مساكنهم.
وطالبت الشكاية محمد قرناشي بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على اعتبار أن هذه الحديقة العمومية هي المتنفس الوحيد للساكنة والواجهة الرئيسية للمدينة من ناحية مدخل بني ملال.
وذكر المشتكون القاطنون بالمنظر الجميل أنهم وجهوا شكايتهم إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت، بالإضافة إلى باشا المدينة، ورئيس مفوضية الشرطة، قصد الاطلاع وفك الحصار عن منازلهم.
يشار إلى أن الباعة الجائلين بسوق السبت كانوا قد وضعوا السلطات المحلية أمام الأمر الواقع بعد حملاتها المشددة على الأماكن التي كانوا يعرضون فيها سلعهم، وذلك من خلال المطالبة ببديل قادر على أن يضمن لهم قوت يومهم، خاصة خلال شهر رمضان.