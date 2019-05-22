24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا" (5.00)

  2. غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا (5.00)

  3. رصيف الصحافة: شركة "الطرق السيارة" تشكو فداحة الخسائر المالية (5.00)

  4. الفقيه بن صالح تحتضن أولمبياد الذكاء المعلوماتي (5.00)

  5. عصبة حقوقية: تعنيف تلميذة أفطرت في رمضان‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | باعة التجوال يعيبون المنظر الجميل بسوق السبت

باعة التجوال يعيبون المنظر الجميل بسوق السبت

باعة التجوال يعيبون المنظر الجميل بسوق السبت
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 ماي 2019 - 08:43

طالب سكان حي المنظر الجميل، المعروف بحي معمل السكر، بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، عامل الإقليم، برفع الضرر الذي لحقهم جراء "انتشار الباعة المتجولين بالحديقة العمومية الممتدة من مبنى الدرك الملكي إلى حدود مقر المحكمة الابتدائية".

وقال المشتكون في شكايتهم، تتوفرهسبريس على نسخة منها، إن الحديقة تحولت إلى مكان "يجمع الباعة الجائلين واللصوص وبائعي المخدرات إلى جانب عدد من المظاهر المخلة بالحياء العام التي تؤرق بال الساكنة (كلام ساقط، مشاجرات...)"، مشيرين إلى أن واقع الحال بالحديقة أصبح يتسبب في عرقلة السير العام ويمنعهم من الخروج أو الدخول إلى مساكنهم.

وطالبت الشكاية محمد قرناشي بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على اعتبار أن هذه الحديقة العمومية هي المتنفس الوحيد للساكنة والواجهة الرئيسية للمدينة من ناحية مدخل بني ملال.

وذكر المشتكون القاطنون بالمنظر الجميل أنهم وجهوا شكايتهم إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت، بالإضافة إلى باشا المدينة، ورئيس مفوضية الشرطة، قصد الاطلاع وفك الحصار عن منازلهم.

يشار إلى أن الباعة الجائلين بسوق السبت كانوا قد وضعوا السلطات المحلية أمام الأمر الواقع بعد حملاتها المشددة على الأماكن التي كانوا يعرضون فيها سلعهم، وذلك من خلال المطالبة ببديل قادر على أن يضمن لهم قوت يومهم، خاصة خلال شهر رمضان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - rachid الأربعاء 22 ماي 2019 - 09:25
المنظر الجميل عبارة عن ڤيلات أعطيت بالمجان ليعض عمال معمل السكر بسوق السبت و كانو وراء انهياره بعد الاستغلال المفرط من طرف هذه العصابة من سرقات كنت أشاهدها عبر اسوار هذا المعمل الوحيد و المصدر الوحيد لأكثر من نصف الساكنة الذين يرتزقون الآن عبر فرشات في الأزقة لتعود هذه العصابة محاولة قطع رزقهم مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.